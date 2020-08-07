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  • Міжнародні тютюнові компанії подають до міжнародного арбітражу – ЄБА
07 серпня 2020, пʼятниця, 09:38 19
Економіка 2020-08-07T11:30:03+03:00
Українські Новини
Міжнародні тютюнові компанії подають до міжнародного арбітражу – ЄБА

Міжнародні тютюнові компанії подають до міжнародного арбітражу – ЄБА

Марина Иванова

Вони вважають необґрунтованим накладення Антимонопольним комітетом України штрафних санкцій за, начебто, антиконкурентні узгоджені дії міжнародних компаній

Про намір тютюнових компаній захищати свої права в міжнародному арбітражі повідомляє у своїй публічній заяві Європейська Бізнес Асоціація, нагадуючи, що "монополізація ринку дистрибуції сигарет відбулася зі згоди Антимонопольного комітету України, який свого часу надав відповідні дозволи на концентрацію на ринку дистрибуції сигарет".

Наразі компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації оскаржують вказане рішення АМКУ в судовому порядку. Проте, як зазначається в заяві ЄБА, "компанії не отримали в повній мірі доступу до доказів, на яких базуються звинувачення АМКУ. Окрім того, під час судового процесу аргументам представників тютюнових компаній не приділялось достатньої уваги, судом були проігноровані надані компаніями незалежні економічні аналізи та оцінки авторитетних міжнародних консультантів у сфері економіки та конкуренції, висновки провідних українських експертів, а також визнаних правознавців-вчених у сфері антимонопольного регулювання та права ЄС, які одноголосно підтримали правову позицію компаній та визнали неправомірними звинувачення АМКУ".

Через неможливість належним чином захистити свої права в Україні "дві групи міжнародних тютюнових компаній уже подали Україні повідомлення про захист своїх прав як іноземних інвесторів шляхом міжнародного арбітражу. Ще дві компанії розглядають можливість подати такі повідомлення найближчим часом".

Відповідно, тепер ці справи розглядатимуть міжнародні органи з вирішення інвестиційних спорів, а стороною спору буде вже не АМКУ, а держава Україна. А це приверне велику увагу міжнародної спільноти, самі справи отримають значного розголосу в глобальних медіа та стануть знаковими для інших потенційних інвесторів, що матиме вкрай негативні наслідки для інвестиційного клімату України.

ЄБА закликає Уряд України "відреагувати належним чином на ініційовані міжнародними інвесторами із США, Великобританії, Швейцарії та Нідерландів повідомлення про інвестиційний спір із державою Україна щодо рішення АМКУ та неупереджено підійти до розгляду порушеного питання із дотриманням українського законодавства та міжнародних договорів". І сподівається, що справу буде вирішено зі збереженням ділових відносин між стратегічними інвесторами та державою й без суттєвих втрат для інвестиційного клімату України.

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