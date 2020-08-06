7.08.20 10:30 Прес-конференція: "Підсумки за результатами проекту тестування жителів Гостомеля на імунітет до COVID-19"

7.08.20 10:30 Прес-конференція: "Підсумки за результатами проекту тестування жителів Гостомеля на імунітет до

7 серпня 2020 року, о 10:30 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Підсумки за результатами проекту моніторингу за популяційним імунітетом населення смт. Гостомель Київської області проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Гостомельська селищна рада на території селища Гостомель провела тестування мешканців шляхом забору крові і проведення імуноферментного аналізу (ІФА).

Головною метою проекту було визначення осіб з наявним імунітетом та безсимптомних носіїв захворювання, задля подальшої стратегії виходу з карантину та проведення протиепідемічних заходів.

Спікери:

Скуратівська Надія, депутат Гостомельської селищної ради;

депутат Гостомельської селищної ради; Протас Святослав, к.м.н, почесний голова ГО "Інститут громадського здоров’я";

к.м.н, почесний голова ГО "Інститут громадського здоров’я"; Задорожня Вікторія, д.м.н, директор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, профессор "Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної Академії медичних наук України".

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Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

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