Українську військову розвідку знають у всьому світі: експерт оцінив зміну керівництва ГУР

Зміна начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України пов'язана з необхідністю його реформування, особливо у світлі створення нового міністерства з питань ОПК, а також з метою кадрової ротації в ГУР.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт Олексій Арестович, який з 1999 по 2005 рр. також перебував на службі в ГУР.

"На відомстві лежить дуже велике навантаження. Тому, будь-яка людина, який би майстер він не був і як би він добре не працював - з часом починає втрачати ефективність. Крім того, у нього (Василя Бурби, - ред.) могли не скластися відносини всередині нової системи військово-політичного управління. Або складеться не з тими. Це все нюанси, які нам звідси не видно, але мають величезне значення", - відзначає експерт.

Водночас, на думку Арестовича, Бурба був досить ефективним на своїй посаді, а українську військову розвідку - давно знають і цінують у всьому світі.

"За останні роки військова розвідка України зробила дуже багато серйозних досягнень, як на Донбасі, так і по світу. І в цілому, вона завжди оцінювалася як один з найефективніших військових органів держави. Більш того, її визнають і за кордоном. І в цьому, в тому числі, є заслуга Бурби", - додає експерт.

Однак, за його словами, в ГУР назріла необхідність кадрової ротації й у Буданова, в цьому сенсі, є особиста мотивація.

За словами Арестовича, Буданов - заслужений бойовий офіцер, який багаторазово бився з росіянами на пістолетних дистанціях.

"У нього є особисті рахунки, і немає ніяких сентиментів до так званого "червоного прапора". У ситуації, коли реформується ОПК - кількість корупційних ризиків зростає. Тому в ОП, мабуть, вирішили, що чесність може бути понад досвіду в стратегічному управлінні. Але й Буданов сам не впорається, йому потрібна сильна команда, на яку він зможе спиратися", - відзначає експерт.

Відносно Бурби, експерт не виключає його призначення в інші військові відомства.

"Бурба - генерал-полковник, тому у нього повинна бути відповідна посада, а їх не так багато. Не виключаю, що його можуть призначити в РНБО або представником в НАТО. Він досить молодий і досвідчений кадр, щоб просто його списати", - резюмував експерт.

Нагадаємо, 5 серпня президент України Володимир Зеленський призначив начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

До цього Головне управління розвідки Міноборони очолював Василь Бурба, який став начальником ГУР МО у 2016 році.

Бурба закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю юрист. Довгий час працював в Службі безпеки України. Є учасником бойових дій (АТО).

Буданов відомий тим, що у квітні 2019 року на нього зробили невдалий замах - під його машину заклали міну. Виконавець вибуху сам отримав важкі тілесні ушкодження. Після цього СБУ затримала групу російських диверсантів.