підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • З RAB-тарифом за європейським досвідом держобленерго будуть приватизовані в 5 разів дорожче
06 серпня 2020, четвер, 18:08 136
Економіка 2020-08-06T18:30:02+03:00
Українські Новини
З RAB-тарифом за європейським досвідом держобленерго будуть приватизовані в 5 разів дорожче

З RAB-тарифом за європейським досвідом держобленерго будуть приватизовані в 5 разів дорожче

Павло Твердохліб
RAB-тариф, Електроенергія, Приватизація, обленерго, Центр економічного відновлення
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Украинское Фото
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Украинское Фото

Приватизація державних обленерго може принести до бюджету 10-14 млрд гривень. Але за умови, що буде впроваджено європейське стимулююче тарифоутворення на розподіл електроенергії.

Про це повідомив "Центр економічного відновлення" (ЦЕВ), який провів аналітичне дослідження впливу енергетичної інфраструктури на економічний розвиток.

"Центр економічного відновлення" в дослідженні "Криза на ринку електроенергії. Вплив енергетичної інфраструктури на економічний розвиток країни" порівняв вартість приватизації державних активів за умов поточному тарифоутворенні "Витрати+" та за умов впровадження стимулюючого тарифоутворення (RAB-тариф).

"Шість державних обленерго, можуть бути приватизовані за 10-14 млрд гривень. Але лише в тому випадку, якщо для галузі розподілу електроенергії буде введено Регулятором стимулююче тарифоутворення з європейськими умовами. Якщо Регулятор вибере інший варіант впровадження - країна за продаж 6 енергетичних підприємств зможе отримати лише 2-3 млрд гривень", - заявили експерти Центру.

На їхню думку, оцінка державних ВСР, враховуючи RAB-регулювання, забезпечить більш вигідні для держави умови продажу активів.

Раніше в інтерв'ю виданню "Економічна правда" голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко заявив: "Щоб обленерго стали привабливим інвестиційним продуктом, повинні бути передбачувані правила, повинні бути прийняті RAB-тарифи".

Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславец підкреслила, що вважає RAB-тариф єдино можливим для стимулювання інвестицій до електромережі України.

Більше новин про: RAB-тариф Електроенергія Приватизація обленерго Центр економічного відновлення

Ми підтримуємо наведення порядку на ринку та введе...
Приватизація Електроважмашу врятує його від розкра...
Нинішнє тарифне регулювання не дає можливості розв...
Рівень інвестицій в електромережі найнижчий серед ...
З понеділка карантин можуть посилити в чотирьох областях
В Україні другий день поспіль антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 318 нових випадків
Новини
Українську військову розвідку знають у всьому світі: експерт оцінив зміну керівництва ГУР 18:19
З RAB-тарифом за європейським досвідом держобленерго будуть приватизовані в 5 разів дорожче 18:08
У серпні рейтинг "Слуги народу" знову впав, а у ОПЗЖ - виріс 17:55
У Києві в липні зріс автомобільний трафік: де збільшилася і зменшилася інтенсивність руху 17:37
Курс нацвалюти на міжбанку на четвер. Гривня знову зміцнилася 17:30
більше новин
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ НАБУ, - політтехнолог 15:20
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
більше новин
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка 10:50
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. До чого готуватися автомобілістам в серпні 09:00
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
більше новин
В Україні карантин 148-й день. Коли він закінчиться
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok