З RAB-тарифом за європейським досвідом держобленерго будуть приватизовані в 5 разів дорожче

Приватизація державних обленерго може принести до бюджету 10-14 млрд гривень. Але за умови, що буде впроваджено європейське стимулююче тарифоутворення на розподіл електроенергії.

Про це повідомив "Центр економічного відновлення" (ЦЕВ), який провів аналітичне дослідження впливу енергетичної інфраструктури на економічний розвиток.

"Центр економічного відновлення" в дослідженні "Криза на ринку електроенергії. Вплив енергетичної інфраструктури на економічний розвиток країни" порівняв вартість приватизації державних активів за умов поточному тарифоутворенні "Витрати+" та за умов впровадження стимулюючого тарифоутворення (RAB-тариф).

"Шість державних обленерго, можуть бути приватизовані за 10-14 млрд гривень. Але лише в тому випадку, якщо для галузі розподілу електроенергії буде введено Регулятором стимулююче тарифоутворення з європейськими умовами. Якщо Регулятор вибере інший варіант впровадження - країна за продаж 6 енергетичних підприємств зможе отримати лише 2-3 млрд гривень", - заявили експерти Центру.

На їхню думку, оцінка державних ВСР, враховуючи RAB-регулювання, забезпечить більш вигідні для держави умови продажу активів.

Раніше в інтерв'ю виданню "Економічна правда" голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко заявив: "Щоб обленерго стали привабливим інвестиційним продуктом, повинні бути передбачувані правила, повинні бути прийняті RAB-тарифи".

Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславец підкреслила, що вважає RAB-тариф єдино можливим для стимулювання інвестицій до електромережі України.