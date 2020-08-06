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06 серпня 2020, четвер, 17:06 19
ЗМІ 2020-08-06T18:30:02+03:00
Українські Новини
Суд виніс вирок активісту, який у Facebook погрожував журналістці

Суд виніс вирок активісту, який у Facebook погрожував журналістці

Павло Твердохліб
УНА-УНСО, Октябрський райсуд Полтави, Андрій Князєв, Дарина Синицька, Полтавщина, Погрози журналісту
Дарина Синицька та Андрій Князєв. Фото: Телеграфь
Дарина Синицька та Андрій Князєв. Фото: Телеграфь

31 липня Октябрський районний суд м. Полтава виніс вирок Андрію Князєву, який у соціальній мережі Facebook погрожував журналістці видання "Полтавщина" Дарині Синицькій, та призначив Князєву 2 роки умовного покарання.

Про це повідмила Національна спілка журналістів України (НСЖУ), посилаючись на видання "Полтавщина".

3 травня 2017 року "Полтавщина" опублікувала статтю Синицької, із заголовком "Поліція отримала доступ до приватних даних осіб, які можуть бути причетні до сутичок біля арки". У статті, яка містила інформацію з відкритих джерел, були опубліковані частково закриті номери телефонів та імена осіб, які могли бути причетними до сутичок біля арки "Газетного ряду" 5 квітня. Ім’я Андрія Князєва також згадувалося у публікації.

Саме через це чоловік почав погрожувати на своїй сторінці Facebook авторці, а також написав особисте повідомлення, у якому пропонував "передати привіт Бузині". Пост швидко набрав сотні вподобань, репостів та коментарів. Деякі коментарі були навіть гіршими, ніж сам пост — з погрозами та образами на адресу Дарини Синицької. Пізніше адміністрація соцмережі прибрала пост через скарги користувачів.

За словами журналістки, вона більше тижня боялася виходити сама з дому та поверталася з роботи у супроводі колег.

У травні 2017 року Дарина Синицька звернулася із відповідною заявою до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом погроз журналістці, але вже влітку 2018 році його закрили. Тоді Дарина Синицька написала пост з обуренням щодо закриття провадження і розслідування поновили. Але влітку 2019 року справу закрили вдруге. І журналістці знову довелося писати пост у Facebook і провадження знову поновили.

Видання "Грати" вказує, що Андрій Князєв є активістом УНА-УНСО.

Як поінформувало видання "Полтавщина", Дарина Синицька задоволена рішенням суду. Вона не хотіла, щоб чоловік потрапив до в’язниці, але сподівалася, що його визнають винним, щоб на цьому прикладі й інші журналісти нарешті відчули захист Закону.

Як наголосив на своїй сторінці голова Полтавської обласної організації НСЖУ Євген Лопушинський, це є перемогою медіаспільноти.

"Маленька перемога медіаспільноти – сьогодні нарешті суд оголосив вирок Андрію Князєву, який погрожував у мережі Facebook журналістці Дарині Синицькій. Суд дав Князєву 2 роки умовно – маємо чи не перший в області прецедент, коли порушник відбувається не штрафом, або взагалі лишається непокараним, а отримує реальний вирок. Дякую усім колегам які виявили солідарність, і не дали "поховати" справу Дарини. Далі лупаємо сю скалу!" – зазначив Лопушинський.

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