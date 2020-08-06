Генпрокурору потрібно звільнити Панова, який допомагає податківцю часів Януковича, - Ляшко

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова має звільнити керівника департаменту з нагляду за слідством і діяльністю ГБР Офісу Генпрокурора Олександра Панова, оскільки він сприяє незаконній діяльності колишнього голови податкової міліції часів Віктора Януковича - Андрія Головача. Про таке заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, інформує портал delo.ua.

"А ось кого потрібно у відставку відправити, я вже зараз Генеральному прокурору можу підказати. Там у неї є такий керівник департаменту Панов, з нагляду за слідством. Цей Панов дружить з адвокатом Головачем. Головач - це колишній керівник податкової поліції при Януковичі. Цей Головач намагається забрати у держави 100 млн грн. Пам'ятайте, на вертольотах затримували? Так ось один із тих, кого затримували - це був Головач. Він пішов на угоду зі слідством, заплатив 100 млн грн, щоб вийти з в'язниці. Зараз намагаються через Печерський суд відсудити, повернути назад ці гроші. Панов - керівник департаменту ОГП - в цьому йому допомагає", - заявив Ляшко.

На його думку, фактично такими діями Панов "порушує інтереси держави і лобіює інтереси корупціонерів".

"Тому я звертаюся до Генерального прокурора - звільніть Панова з посади, якщо він переплутав власні інтереси з державними. У мене для цього є всі докази, я готовий їх надати", - додав Ляшко.

Нагадаємо, що в 2016 році Головач був затриманий, а потім заарештований за підозрою в незаконному відшкодуванні податку на додану вартість на 3 млрд гривень у схемі екс-голави Міндоходів Олександра Клименка. У лютому 2017 року стало відомо, що генерал уклав угоду зі слідством і сплатив 130 млн грн збитків, визнавши себе винним і отримавши умовний термін.

У 2020 році з'ясувалося, що збитки оплатив син Головача Олександр, який тепер намагається визнати платіж недійсним, оскільки він нібито був зроблений "випадково".

Суть претензій Головача-молодшого зводиться до того, що він не був стороною будь-яких угод зі слідством, в тому числі і угоди від 22 грудня 2016 року. Також у нього не було довіреності від батька на здійснення будь-яких дій від його імені, він не був визнаний винним за нанесення будь-якої шкоди державі, і, відповідно, ніяких підстав вносити 130 млн грн на рахунок казначейства у нього не було.

Олександр Головач в Печерському районному суді судиться з державою, а також має намір стягнути з неї додатково 11,7 млн ​​грн "інфляційних".

ЗМІ писали, що одним із адвокатів Головача є Сергій Чорний, екс-прокурор Генпрокуратури (звільнився в листопаді 2019 роки), колишній старший слідчий з особливо важливих справ четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ, а також слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області. Одночасно з Пановим він був слідчим першого відділу слідчого управління в прокуратурі Харківської області. Їх пов'язують давні дружні відносини. Чорний фігурує також як адвокат у справі №591/3603/19 Євгенія Сергушина. Який, в свою чергу, є найманим менеджером Головача-молодшого - заступником директора і начальником служби безпеки Прилуцького хлібоприймального підприємства.

Панова називають "правою рукою" старшого радника Венедиктової Олександра Ватутіна, з яким вони разом нібито курирують справи, що представляють комерційний інтерес. Зараз дружні відносини Панова і Чорного можуть прямо вплинути на рішення про повернення Головачу 130 млн грн сплачених державі збитків.