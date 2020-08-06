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  • Оленич "вимив" з кишень киян понад 1,2 млрд гривень на неіснуючі проекти, - Сазонов
06 серпня 2020, четвер, 13:59 363
Економіка 2020-08-06T15:15:02+03:00
Українські Новини
Оленич "вимив" з кишень киян понад 1,2 млрд гривень на неіснуючі проекти, - Сазонов

Оленич "вимив" з кишень киян понад 1,2 млрд гривень на неіснуючі проекти, - Сазонов

Павло Твердохліб
Київ, КМДА, Сазонов, Землеустрій, Оленич
Киев. Фото: Facebook
Киев. Фото: Facebook

Глава департаменту земельних ресурсів Київської міської держадміністрації Петро Оленич "вимив" з кишень киян більше мільярда гривень на неіснуючі проекти із землеустрою столиці. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив політолог Кирило Сазонов.

За інформацією експерта, Петро Оленич в 2019 році ініціював виділення КМДА 1,288 млрд грн на розробку технічної документації із землеустрою.
"Натрапив недавно на один важливий документ з КМДА, в якому йдеться про необхідність витратити в 2019 році 1,288 млрд гривень на розробку технічної документації із землеустрою. Ініціював цей проект глава департаменту земельних ресурсів Петро Оленич - людина не медійна, що не заважає йому бути одним з головних "вирішувальників" по землі в Києві. Судячи за деякими свідченнями, через нього зараз працює безліч столичних забудовників", - йдеться у повідомленні Кирила Сазонова.
Він зазначив, що в ініційованому Петром Оленичем документі передбачалося проведення інвентаризації всіх столичних земель і наповнення відповідною інформацією державного і міського земельного кадастру.
"Натомість чиновник обіцяв, що вже в 2019-2020 роках в бюджет столиці буде надходити близько 2 млрд гривень. Чи варто говорити, що ні 2 млрд, ні навіть 2 млн міськбюджет в результаті не отримав?", - зазначає автор посту.
При цьому, за його даними, КМДА ще в 2017 році звітувала, що "проект землеустрою" готовий на 97,5%.
"Тобто, Оленич, по суті, продавив свій проект, незважаючи на те, що аналогічний проект був практично завершений двома роками раніше. Куди при цьому зникли запитані Оленичем 1,2 млрд гривень - не зрозуміло: ні документів, ні результатів роботи - немає". І це тільки приватна історія на прикладі одного чиновника, який по суті "вимив" з кишень киян більше мільярда гривень. І скільки таких "чиновників в сірих костюмах" ще сидять за стінами київської адміністрації - велике питання", - резюмував Кирило Сазонов.

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