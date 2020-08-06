Буксир "Вітязь" може стати причиною серйозної трагедії в порту "Південний", - ЗМІ

У морському торговельному порту "Південний" розпочав свою роботу буксир "Вітязь", який орендувала в Усть-Дунайського МТП фірма з ознаками фіктивності "Аксон Шиппінг", за якою стоять екс-нардеп Борис Козир та Сергій Назаренко-молодший, син звільненого директора Одеського ОПЗ Сергія Назаренка. Про це розповів співробітник порту "Південний", повідомляє видання "Дело".

За його словами, буксир, який був вироблений в 1985 році, не відповідає технічним вимогам, які прописані в постанові порту для всіх суб'єктів господарювання. Зокрема, мова йде про те, що буксири повинні бути достатньої потужності, обладнані пожежними засобами, мати працюючу справну радіостанцію, оснащені комплектами дихальних апаратів. Члени екіпажу повинні бути навчені роботі з газовозами в спеціальних центрах.

"Вітязь" буде займатися послугами буксира-безпеки при обслуговуванні газовозів, а також брати участь в швартових операціях. Але, по-перше, його потужності - 2500 к.с. не вистачить для того, щоб виконувати заявлені функції, оскільки це зможуть зробити лише суднат вiд 3800 к.с. включно. Також незрозуміла кваліфікація екіпажу, і чи навчений він в сертифікованому центрі по роботі з газовозами.

Залишається неясним питання в цілому технічної справності "Вітязя", наприклад, чи є комплекти дихальних апаратів для членів екіпажу. Крім усього іншого, цей буксир - одногвинтовий, недостатньо маневрений, і у нього немає носової буксирної лебідки, що впливає на безпеку при швартових роботах. Та й в цілому в наш час, з тими обсягами робіт і завданнями, які зазвичай виконують портовики, одногвинтовий неманевренний малопотужний буксир просто не впорається. Це як використовувати гужовий віз в століття автомобілів з автопілотом", - зазначив співробітник порту "Південний".

Співрозмовник також додав, що, за чутками, людина, який погодився працювати капітаном на цьому буксирі - взагалі не має відповідного диплома, тому "Аксон Шиппінг" продовжує шукати нового командира судна.

"Але я не знаю, хто погодиться на таку роботу. Це чистої води самогубство: працювати на старому буксирі, який потенційно може стати причиною серйозної аварії в порту. Адже обслуговування газовозів - це дуже відповідальна і серйозна справа. Тут потрібна хороша техніка і висока кваліфікація персоналу. Як з цим буде справлятися "Вітязь" - ми не уявляємо. Але добре розуміємо, якими фатальними наслідками це може обернутися для нас усіх", - додав співрозмовник.

Відзначимо, що морський порт "Південний" знаходиться в безпосередній близькості від численних густонаселених населених пунктів. Тому організація і забезпечення безпеки в порту - стратегічно важливе завдання як адміністрації морського порту Південний, АМПУ, так і Одеського припортового заводу, і критично важливо для Одеського регіону і безпеки сотень тисяч людей.

Нагадаємо, ЗМІ неодноразово писали про те, що на початку літа 2020 року навколо портів Великої Одеси (Одеса, Чорноморськ, Південний) з'явився ряд нових буксирних компаній - "прокладок". Це "Нік-флот", "Вега Шиппінг", "Українська буксирна компанія", "Аксон Шиппінг" і "Наві Шиппінг", які створені лише кілька місяців тому, їх статутні фонди становлять всього п'ять тисяч гривень, у них відсутні власні буксири. Крім того, в порт "Чорноморськ" вже зайшли російські буксири, які активно використовує компанія скандально відомого бізнесмена Андрія Іванова "Трансшип". Також журналісти неодноразово вказували, що одним з ідеологів цієї схеми є народний депутат, глава транспортного комітету Юрій Кисіль, який протегують цим корупційним буксирним оборудки і тисне на керівництво портів і філій АМПУ.