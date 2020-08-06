Клочка, Сергієнка та Васильченка викрито на махінаціях з псевдо-конкурсом на керівників ДІМ, – ЗМІ

Голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудівництва Андрій Клочко, його помічник Олександр Сергієнко та поставлений ними головою новоствореної Державної інспекції містобудування (ДІМ) Юрій Васильченко імітують реформу сфери архітектурно-будівельного контролю, проводячи фейкові конкурси на посади керівників територіальних органів ДІМ.

Про це повідомив веб-сайт телевізійного каналу 112 Україна, посилаючись на публікацію.

"4 серпня 2020 року відомий у вузьких колах віртуальний керівник-блогер державного органу, який існує лише на папері – Державної інспекції містобудування – Юрій Васильченко зробив черговий пост. Із саможертовною жагою до самовикриття, він підсвідомо розкрив чергову комбінацію власних ляльководів. Скориставшись можливістю не проведення повних та прозорих конкурсів відповідно до законодавства про держслужбу, була застосована процедура призначення на посади у період карантину. Але з передбаченої можливості встановлення строків подання документів від 3 до 7 календарних днів, було обрано... Вірно, найменший – 3 дні. Усі хто стикався з порталом знають, що саме в ці дні раптово збільшується кількість "технічних збоїв", а паперово подати документи в ДІМ неможливо", - йдеться у матеріалі.

Там повідомляється, що файл з умовами для конкурсу який журналісти завантажили з веб-сайту був роздрукований ще 5 червня 2020 року, тобто майже 2 місяця тому, але завантажений лише після збереження за півгодини до завершення робочого дня: о 17:34 29 липня 2020 року.

"Тобто, усі кому потрібно, мали можливість ознайомитись з вимогами та заздалегідь підготуватись ще 2 місяці тому. Ну що ж, гадаємо, які на нас чекають викриття, коли дізнаємось про персоналії нових керівників. До речі, це фірмовий почерк цієї команди псевдо-реформаторів. Вони використовують ситуацію з карантином, монетизуючи її за будь-якої можливості", – написали автори.

Вони зазначили, що на даний час містобудівна галузь знаходиться під контролем групи впливу голови профільного комітету Ради Андрія Клочко.

"Головну скрипку грає Олександр Сергієнко, в якості розробника ідеології та нормативного забезпечення реформи держархбудконтролю, а також контролює діяльності "фунтів" – керівників ДАБІ та ДІМУ Богдана Федоренка та Юрія Васильченка. А реліктовий корупціонер Сергій Кучер, екс-голова столичного ДАБІ, забезпечив Сергієнка надійними кадрами для роботи на ключових посадах в нових органах та мережі власних бек-офісів", – резюмували в статті.