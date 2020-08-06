Новина про відвантаження продукції ОГХК до Криму виявилася фейком

Інформація про те, що "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" нібито продає концентрат ільменіту підприємству "Кримський Титан" на тимчасово окуповану Росією територію АР Крим, виявилася фейком.

Напередодні інформацію, що з'явилася в ЗМІ, спростував т.в.о. голови правління ОГХК Пітер Девіс.

"Як я вже повідомляв раніше, концентрат ільменіту з Іршанського ГЗК, про який йде мова у фейковій новині, був реалізований німецькому контрагенту. Контрагент виконав всі зобов'язання перед ОГХК в повному обсязі", - заявив Девіс.

Глава ОГХК зазначив, що продукція була реалізована на 10 млн грн вигідніше, ніж передбачав контракт, укладений старим менеджментом підприємства. При цьому період відстрочки платежу скоротився з 120 до 15 днів.

"Поширення фейків про те, що ОГХК веде господарську діяльність з "Кримським Титаном" або будь-якими іншими компаніями, розташованими на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, є частиною проплаченої інформаційної кампанії, мета якої - дестабілізувати ОГХК і перешкодити процесу підготовки підприємства до приватизації", - вважає Девіс.

Раніше на ОГХК повідомили про укладення оновлених контрактів з надійними контрагентами. Їх умови є більш вигідними для підприємства, а продукція ОГХК тепер продається за цінами середньо- і вище ринкових.

Нагадаємо, до складу ОГХК входять Вільногірський ГМК та Іршанський ГЗК. За підсумками 2018 року активи підприємства оцінені в 3,4 млрд грн. Підприємство входить до переліку об'єктів великої приватизації.