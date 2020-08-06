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  • Новина про відвантаження продукції ОГХК до Криму виявилася фейком
06 серпня 2020, четвер, 13:15 362
Економіка 2020-08-06T13:15:19+03:00
Українські Новини
Новина про відвантаження продукції ОГХК до Криму виявилася фейком

Новина про відвантаження продукції ОГХК до Криму виявилася фейком

Сергій Паламаренко
ОГХК, Іршанський ГЗК, Вільногірський ГМК, Девіс, Кримський Титан
Об'єднана гірничо-хімічна компанія. Фото: umcc.com.ua
Об'єднана гірничо-хімічна компанія. Фото: umcc.com.ua

Інформація про те, що "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" нібито продає концентрат ільменіту підприємству "Кримський Титан" на тимчасово окуповану Росією територію АР Крим, виявилася фейком.

Напередодні інформацію, що з'явилася в ЗМІ, спростував т.в.о. голови правління ОГХК Пітер Девіс.

"Як я вже повідомляв раніше, концентрат ільменіту з Іршанського ГЗК, про який йде мова у фейковій новині, був реалізований німецькому контрагенту. Контрагент виконав всі зобов'язання перед ОГХК в повному обсязі", - заявив Девіс.

Глава ОГХК зазначив, що продукція була реалізована на 10 млн грн вигідніше, ніж передбачав контракт, укладений старим менеджментом підприємства. При цьому період відстрочки платежу скоротився з 120 до 15 днів.

"Поширення фейків про те, що ОГХК веде господарську діяльність з "Кримським Титаном" або будь-якими іншими компаніями, розташованими на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, є частиною проплаченої інформаційної кампанії, мета якої - дестабілізувати ОГХК і перешкодити процесу підготовки підприємства до приватизації", - вважає Девіс.

Раніше на ОГХК повідомили про укладення оновлених контрактів з надійними контрагентами. Їх умови є більш вигідними для підприємства, а продукція ОГХК тепер продається за цінами середньо- і вище ринкових.

Нагадаємо, до складу ОГХК входять Вільногірський ГМК та Іршанський ГЗК. За підсумками 2018 року активи підприємства оцінені в 3,4 млрд грн. Підприємство входить до переліку об'єктів великої приватизації.

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