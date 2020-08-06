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06 серпня 2020, четвер, 10:01 385 Фото
Суспільство 2020-08-06T11:45:03+03:00
Українські Новини
"БМС Техно" пропонує створити єдиний "освітній акаунт" для школярів

"БМС Техно" пропонує створити єдиний "освітній акаунт" для школярів

Ірина Дорофейчук
Школа, Шевченко, Освіта, учні, БМС Техно
Тарас Шевченко, керівник інтегратора інформаційно-технологічних рішень ТОВ
Тарас Шевченко, керівник інтегратора інформаційно-технологічних рішень ТОВ "БМС Техно". Фото: БМС Техно

Тарас Шевченко, керівник інтегратора інформаційно-технологічних рішень ТОВ "БМС Техно", переконаний - в Україні потрібно створити єдиний акаунт для учнів, який дозволить впорядкувати освітній процес у школах на випадок дистанційного навчання.

"Всім було б зручніше, якби кожен учень мав свій "освітній акаунт", так само як у соціальних мережах. Все навчання мало б відбуватись в одному інтерфейсі, а не так як зараз, коли різні предмети проходять у різних форматах", - сказав він у коментарі УН.

Він певен - трансформація освітнього процесу повинна впроваджуватися на основі Закону України "Про освіту" та нормативно-правових актах Міністерства освіти та науки України.

Тарас Шевченко наголосив, що успіх дистанційної освіти напряму залежить від забезпечення вчителів необхідним обладнанням: комп'ютерами з доступом до інтернету та багатофункціональними пристроями.

Додатково, каже він, потрібні спеціальні методичні ресурси для підвищення кваліфікації вчителів та учнів.

"Безперечно, що сучасні ІТ-розробки мають впроваджуватись в освітній процес якнайшвидше. Адже сьогоднішній школяр завтра стане студентом, а потім повинен буде у висококонкурентних умовах будувати власну кар’єру. І якщо він не матиме необхідних знань та навичок, то забезпечити собі достойний життєвий рівень буде проблематично", - запевнив Тарас Шевченко.

Керівник "БМС Техно" звертає увагу, що українське суспільство та держава загалом поки не готові до повністю дистанційної форми навчання.

"Дітям потрібна соціалізація. Навіть найкращі нові інформаційні технології не замінять живого спілкування учня з вчителем", - каже він.

Також вчителі через відсутність чіткої методики дистанційного навчання отримують підвищене навантаження, яке також впливає на батьків та учнів.

Але, попри існуючі проблеми, Тарас Шевченко переконаний у необхідності якнайшвидшого створення єдиного освітнього акаунту, оскільки навчальні заклади і в майбутньому стикатимуться з необхідністю працювати віддалено під час чергового карантину.

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