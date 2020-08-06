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06 серпня 2020, четвер, 09:59 371 Відео
Бізнес 2020-08-06T11:45:03+03:00
Українські Новини
Компанія B2B jewelry відкрила ювелірний магазин у Казахстані

Компанія B2B jewelry відкрила ювелірний магазин у Казахстані

Тетяна Зотова
Казахстан, ювелір, прикраси, Гонта, B2B Jewelry
B2B jewelry. Фото: tgstat.ru
B2B jewelry. Фото: tgstat.ru

Ювелірний салон української компанії B2B jewelry знову відкривається у Казахстані. Про це повідомили на офіційному каналі мережі B2B Jewelry.

"Ми довго до цього йшли і ні на секунду не сумнівалися - правда буде на нашій стороні. Відразу після закінчення карантину (попередньо після 17 серпня 2020 року) жителі Алмати знову зможуть придбати прикраси в салоні B2B Jewelry. Разом з магазином запрацює і наш колл-центр. Всі партнери в Казахстані отримають будь-яку інформацію і консультацію від наших фахівців", - прокоментував Микола Гонта.

За його словами, зовсім скоро в Казахстані запрацюють всі магазини B2B, а також будуть відкриті нові ювелірні салони компанії.

Нагадаємо, 15 березня департамент економічних розслідувань Казахстану розгромив магазини B2B jewerly, вилучивши весь товар і навіть меблі і техніку в магазинах, при цьому, співробітники органів не провели необхідного опису вилученого товару і техніки. Дані факти зафіксували співробітники магазину на власні смартфони.

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