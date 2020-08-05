Шахов закликав Кабмін провести в Україні аудит заводів, де зберігається нітрат амонію, — ЗМІ

В Україні не проходив модернізацію жоден з трьох заводів, які виробляють нітрат амонію - речовина, яка, ймовірно, стало причиною вибуху в порту Бейрута 4 серпня, заявив народний депутат з групи "Довіра" Сергій Шахов, повідомляє видання Гордон.

Народний депутат з групи "Довіра" Сергій Шахов закликав Кабінет Міністрів України перевірити підприємства, які виробляють і зберігають нітрат амонію (інша назва - аміачна селітра), щоб попередити трагедію, аналогічну тій, що сталася напередодні в Лівані.

"Жахлива трагедія в Бейруті. Хочу висловити співчуття сім'ям всіх загиблих і постраждалим. У нас в Україні сьогодні працюють три аналогічні заводи. Жоден з яких ніколи не проходив модернізацію. Як голова екологічного підкомітету я закликаю уряд провести аудит заводів, на яких виробляється і зберігається нітрат амонію. Ми повинні бути впевнені, що життю і здоров'ю українців нічого не загрожує! " - написав нардеп Сергій Шахов на своїй сторінці у Facebook.