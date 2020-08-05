Нардеп Ілля Ківа заявив, що буде відстоювати одеського блогера Стаса Домбровського

31 липня Приморський райсуд Одеси відправив у СІЗО на два місяці без права застави блогера Стаса Домбровського. Після оголошення рішення блогер полоснув себе по горлу лезом. Йому на місці надали медичну допомогу і госпіталізували. Сам Домбровський стверджує, що справу сфабриковано, а він кілька днів тому заступився за друга, на якого напали близько десяти осіб. Його підозрюють в хуліганстві (ч.2 ст. 296 КК України).

На захист Стаса Домбровського став український політик, народний депутат України Ілля Ківа, який заявив, що держава включила репресивний апарат і намагається воювати з простими людьми, фабрикуя кримінальні справи.

"Влада в черговий раз продемонструвала свою слабкість і безвольність, караючи простих людей. До Стаса Домбровськог можна ставитися по-різному. Але, головне він громадянин України, щодо якого було порушено закон. Ми будемо боротися за нього, незалежно від нашого ставлення до нього. ми будемо боротися за права кожного громадянина, тому що в основі нашої діяльності лежать Конституція і закон, а значить справедливість. Це я заявляю, як народний депутат України, і член комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Стас, ми будемо за тебе боротися", - заявив народний депутат від фракції Опозиційна платформа - За життя Ілля Ківа.