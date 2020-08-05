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  • Нардеп Ілля Ківа заявив, що буде відстоювати одеського блогера Стаса Домбровського
05 серпня 2020, середа, 20:31 484
Політика 2020-08-05T21:15:02+03:00
Українські Новини
Нардеп Ілля Ківа заявив, що буде відстоювати одеського блогера Стаса Домбровського

Нардеп Ілля Ківа заявив, що буде відстоювати одеського блогера Стаса Домбровського

Кира Молчанова
сізо, Ілля Ківа, Стас Домбровський
Илья Кива. Фото: Фото: Facebook/ Илья Кива
Илья Кива. Фото: Фото: Facebook/ Илья Кива

31 липня Приморський райсуд Одеси відправив у СІЗО на два місяці без права застави блогера Стаса Домбровського. Після оголошення рішення блогер полоснув себе по горлу лезом. Йому на місці надали медичну допомогу і госпіталізували. Сам Домбровський стверджує, що справу сфабриковано, а він кілька днів тому заступився за друга, на якого напали близько десяти осіб. Його підозрюють в хуліганстві (ч.2 ст. 296 КК України).

На захист Стаса Домбровського став український політик, народний депутат України Ілля Ківа, який заявив, що держава включила репресивний апарат і намагається воювати з простими людьми, фабрикуя кримінальні справи.

"Влада в черговий раз продемонструвала свою слабкість і безвольність, караючи простих людей. До Стаса Домбровськог можна ставитися по-різному. Але, головне він громадянин України, щодо якого було порушено закон. Ми будемо боротися за нього, незалежно від нашого ставлення до нього. ми будемо боротися за права кожного громадянина, тому що в основі нашої діяльності лежать Конституція і закон, а значить справедливість. Це я заявляю, як народний депутат України, і член комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Стас, ми будемо за тебе боротися", - заявив народний депутат від фракції Опозиційна платформа - За життя Ілля Ківа.

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