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05 серпня 2020, середа, 20:09 525
Силові структури 2020-08-05T20:45:01+03:00
Українські Новини
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами

Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами

Кира Молчанова
Арсен Аваков, Навчання за кордоном, Італія, Навчання
Арсен Аваков
Арсен Аваков

Військовослужбовці Національної гвардії України продовжать спільні навчання з італійськими карабінерами, співпраця буде вестися з мовної підготовки і діяльності гірничо-штурмових підрозділів, роботі кінологів і авіаційних підрозділів. Така домовленість була досягнута в ході зустрічі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова і командувача карабінерами Італійської Республіки Джованні Ністрі.

"Перш за все я хочу подякувати нашим італійським партнерам за постійну та плідну співпрацю. Багато українських офіцерів-гвардійців пройшли підготовку в італійських навчальних закладах і передають цей досвід підрозділам НГУ вдома. Ми зацікавлені у більш поглибленому співробітництві з підготовки гірсько-штурмових підрозділів", - цитує слова Арсена Авакова Департамент комунікацій МВС України.

Міністр зазначив, що вже в жовтні планується підписання Договору про співпрацю з карабінерами в рамках роботи Українсько-Італійської робочої комісії.

"Я з радістю запрошую пана Джованні Ністрі в Україну, щоб на полігоні наші гвардійці продемонстрували свою майстерність у питаннях охорони громадського порядку, охорони дипломатичних представництв, роботи кінологів і спеціальних підрозділів, зокрема, авіаційних", - додав Арсен Аваков.

Глава МВС зазначив, що Україна зацікавлена в обміні досвідом участі підрозділів Нацгвардії під час проведення громадських заходів та участі в заходах в умовах пандемії COVID-19.

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