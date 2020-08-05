Обговорення нардепа Дубінського із Зеленським можливих передвиборчих кримінальних справ має всі ознаки політичної корупції, – КВУ

Обговорення народним депутатом Олександром Дубінським та Президентом України Володимиром Зеленським можливих передвиборних кримінальних справ має всі ознаки використання адміністративного ресурсу або політичної корупції.

Про це заявив сьогодні, 5 серпня, на прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" генеральний директор Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" (КВУ) Олексій Кошель.

Як зазначив Кошель, КВУ закликає владу та правоохоронні органи відмовитись від практики порушення кримінальних проваджень напередодні виборчої кампанії.

"Коли з’являється відео, де народний депутат обговорює з Президентом можливості обнулення рейтингу через кримінальні справи – це нагадує мені швидше пізнього Віктора Януковича. Тому ми привертаємо увагу до цього факту. Ми застерігаємо, що обговорення народного депутата України із Президентом України можливих передвиборчих кримінальних справ – це та історія, яка має усі ознаки використання адміністративного ресурсу або політичної корупції", – наголосив Кошель.

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У КВУ зазначили, що існують достатньо неприємні ризики, що вказана технологія буде використовуватись під час виборів "на повну" та на неї звернуть увагу міжнародні організації. Загалом, є факти, що свідчать про системність її застосування.

Як повідомлялось раніше, нардеп Дубінський, виступаючи 16 липня на внутрішньопартійних "праймеріз", де обирався кандидат в мери Києва від партії "Слуга народу", згадав про обговорення з Президентом Володимиром Зеленським використання кримінальних справ проти оточення чинного столичного міського голови Віталія Кличка у боротьбі за цю посаду.