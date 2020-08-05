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05 серпня 2020, середа, 17:14 136
Суспільство 2020-08-05T17:24:10+03:00
Українські Новини
Zagoriy Foundation оголосив конкурс проектів про культуру благодійності в Україні

Zagoriy Foundation оголосив конкурс проектів про культуру благодійності в Україні

Сергій Паламаренко
Zagoriy Foundation, Катерина Загорій, Євгенія Мазуренко, Конкурс проектів
Катерина Загорій. Фото: rbc.ua
Катерина Загорій. Фото: rbc.ua

Сімейний благодійний фонд Zagoriy Foundation оголосив конкурс проектів, що покликані розвивати культуру благодійності в Україні. Один з ключових критеріїв оцінювання заявок - інноваційність.

Про це повідомило інтернет-видання РБК-Україна, посилаючись на прес-службу фонду.

За словами директора Zagoriy Foundation Євгенії Мазуренко, для вагомих змін сфера благодійності потребує сміливих рішень, нестандартних підходів та використання сучасних інструментів, запозичених в тому числі з комерційного сектору.

"Інновації допомагають не лише вирішувати поточні суспільні виклики, а працювати на випередження, зменшуючи їх прояв у майбутньому. Ми шукаємо проекти, що здатні вивести культуру благодійності на якісно новий рівень", - наголосила Мазуренко.

Грантові заявки приймаються від громадських та благодійних організацій та фондів, що офіційно зареєстровані на території Україні та мають код неприбутковості.

Розмір гранту - до 300 тис. гривень, останній термін подачі - 1 вересня 2020 року.

Результати будуть оприлюднені протягом 4 тижнів після завершення прийому заявок.

Нагадаємо, благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений у 2015 році Глібом, Катериною та Володимиром Загоріями для реалізації благодійних проектів. Пріоритетним напрямом діяльності фонду є розвиток культури благодійності.

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