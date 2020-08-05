Zagoriy Foundation оголосив конкурс проектів про культуру благодійності в Україні

Сімейний благодійний фонд Zagoriy Foundation оголосив конкурс проектів, що покликані розвивати культуру благодійності в Україні. Один з ключових критеріїв оцінювання заявок - інноваційність. Про це повідомило інтернет-видання РБК-Україна, посилаючись на прес-службу фонду. За словами директора Zagoriy Foundation Євгенії Мазуренко, для вагомих змін сфера благодійності потребує сміливих рішень, нестандартних підходів та використання сучасних інструментів, запозичених в тому числі з комерційного сектору. "Інновації допомагають не лише вирішувати поточні суспільні виклики, а працювати на випередження, зменшуючи їх прояв у майбутньому. Ми шукаємо проекти, що здатні вивести культуру благодійності на якісно новий рівень", - наголосила Мазуренко. Грантові заявки приймаються від громадських та благодійних організацій та фондів, що офіційно зареєстровані на території Україні та мають код неприбутковості. Розмір гранту - до 300 тис. гривень, останній термін подачі - 1 вересня 2020 року. Результати будуть оприлюднені протягом 4 тижнів після завершення прийому заявок. Нагадаємо, благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений у 2015 році Глібом, Катериною та Володимиром Загоріями для реалізації благодійних проектів. Пріоритетним напрямом діяльності фонду є розвиток культури благодійності.