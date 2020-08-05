На Харківщині сталася спроба рейдерського захоплення "доньки" великого агрохолдингу

У ніч на 26 липня близько 20 невідомих осіб у масках-балаклавах спробували захопити аграрне підприємство "Труд 2012", що є частиною "Агроінвест Холдингу" - одного з найбільших агрохолдингів Харківської області. Однак завдяки діям співробітників служби безпеки холдингу та юристів, спробу захоплення вдалося присікти.

Про це повідомив веб-сайт "Агроінвест Холдингу".

"Труд 2012" обробляє понад 2 000 га землі в Кегичівському районі Харківської області, біля села Медведівка. За словами представників холдингу, останні кілька років на підприємство неодноразово здійснювалися спроби силового тиску, але з прямою рейдерською атакою вони зіткнулися вперше.

За даними попереднього розслідування, у справі замішаний колишній директор підприємства - Володимир Басистий. Причому для реалізації своїх злочинних планів він заручився підтримкою місцевих силовиків з Національної поліції та Служби безпеки України.

Саме рейдерське захоплення розпочалося вдень 25 липня з арешту силами підрозділу СБУ власника "Агроінвест Холдингу" Олега Кияшко. Зловмисники розраховували, що лише він має право підпису документів "Труд 2012", та за час його незаконного утримання під вартою вони встигнуть захопити і переоформити підприємство. Однак завдяки прозорості та структурованості бізнесу агрохолдингу вдалося оперативно відреагувати та призначити нового директора - Водоріза Олександра Олександровича. Вже 27 липня він зміг потрапити на підприємство, а ще через 2 дня - почати попередній аудит.

Первинна інвентаризація вже показала, що за останні 3 роки з підприємства було виведено близько 20 млн гривень. Ще на 200 тис. гривень - розкрадено техніки. Для того, щоб приховати факт злочину від аудиту, стара дирекція викрала або знищила всю технічну документацію і викрала сервер відеоспостереження на підприємстві. Крім того, виявлено спроба зіпсувати систему зрошення і поливу вартістю 2 млн гривень.

Не обійшлося й без розкрадань бюджету трудового фонду. Виявлено системні недоплати працівникам протягом 3 років. Всього працівники недоотримали не менше 100 тис. гривень.

Справи про спробу рейдерського захоплення і розкраданнях на підприємстві вже розглядаються в судах. За словами Олександра Водоріза, аудит триває, і вся нова інформація за фактами розкрадання майна підприємства буде оперативно надаватися правоохоронцям.

"Ми робимо все можливе, щоб в максимально стислі терміни провести швидкий, але точний аудит. Але навіть від тих фактів розкрадань, що ми вже знайшли, голова йде обертом. Колишній директор, Володимир Басистий, роками паразитував на підприємстві. Причому навіть не соромився залазити в кишеню праціників. Та це в кризу! А потім й зовсім вирішив "віджати" підприємство. Ми сподіваємося, що він отримає максимально можливе покарання за подібні дії", - зазначив новий директор "Труд 2012 "Олександр Водоріз.

Олег Кияшко - засновник і співвласник "Агроінвест Холдингу" заявив, що у всіх фактах розкрадання на підприємстві будуть ретельно розбиратися. Також його турбує, що в схемі рейдерського захоплення беруть активну участь правоохоронні органи.

"На жаль, усі заяви влади про важливість боротьби з рейдерством залишаються не більше, ніж словами. Силовики часто самі є учасниками рейдерських захоплень, найманцями, які виконують замовлення тих, хто може оплатити їх "послуги". На щастя, прозорість нашого бізнесу дала нам юридичні інструменти, щоб блискавично відреагувати на спробу захоплення та припинити її. Ми оперативно закінчимо аудит на "Праця 2012", а також посилимо нашу службу безпеки. Ми зробимо все можливе, щоб таких інцидентів у нас більше не було", - підкреслив Олег Кияшко.

Відзначимо, що за даними платформи по роботі з відкритими даними Opendatabot, щорічно в Україні відбувається в середньому 400 рейдерських захоплень. При цьому, з 2014 року кількість таких злочинів стає дедалі більше. Найчастіше рейдерські захоплення відбуваються в Києві та Київській області. За останні 5 років тут було зареєстровано понад 412 атак. На другому місці - Дніпропетровська та Львівська області.

Довідка

ТОВ "Агроінвест Холдинг" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, до складу якого входять 5 сільськогосподарських підприємств. Земельний банк складає 22 тис. га, сільськогосподарські угіддя зосереджені в Харківській області. Основна сфера діяльності: виробництво зернових, зернобобових та олійних культур, вирощування, зберігання, торгівля сільськогосподарською продукцією. Профільні культури - кукурудза, соняшник, ячмінь, пшениця, ріпак та інші культури.

ТОВ "Агроінвест Холдинг" входить до числа сумлінних платників податків Харківської області. Обсяг податкових відрахувань в 2019 році склав більше 8 млн гривень. У компанії працює близько 300 чоловік.

Довгострокове партнерство з банківським сектором дозволяє компанії активно залучати кредитні кошти для внутрішніх інвестицій, підвищення ефективності виробництва та підвищення його рентабельності. До початку 2020 року кредитний портфель склав понад 50 млн гривень.