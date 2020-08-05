Ми підтримуємо наведення порядку на ринку та введення RAB-тарифу, – Ігор Тинний

В енергетичному секторі на даний момент назріло безліч проблем, які необхідно вирішити - махінації з торгівлею електричною енергією, відновлення стабільності платежів за генерацію електричної енергії, модернізація електромереж.

Про це заявив засновник і співвласник енергетичного холдингу "Гідроенергоінвест-Акванова" Ігор Тинний.

За його словами, однією з проблем, які потребують вирішення, є і зношеність українських електромереж.

"У нашій країні зношене все, що нам дісталося від Радянського Союзу. Ступінь зносу різна. Зрозуміло, час від часу відбувається аварія, як наприклад ось сталася в Києві, якийсь 110-й трансформатор "полетів" і половина Києва сиділа без світла в понеділок", - зазначив Ігор Тинний.

Він також повідомив, що питання RAB-тарифів, як способу модернізації зношених мереж, представники сектора поновлюваних джерел енергії (ВДЕ) підтримують. "Питання - ми підтримуємо або не підтримуємо введення RAB-тарифу. Так, з одного боку підтримуємо. З іншого боку - не може бути такого, щоб одному підсектору усі пільги та все добре, а другий - системно знищують", - зазначив експерт.

Ігор Тинний вважає, що окрім вирішення проблеми зношеності електромереж через впровадження RAB-тарифу, необхідно так само навести порядок на ринку електроенергії.

"Ми підтримуємо введення RAB тарифу після наведення ладу на ринку, щоб не було ринкових махінацій з торгівлею електричною енергією, і після відновлення стабільності платежів за генерацію електричної енергії (вирішення проблеми заборгованості ДП "Гарантований покупець" перед станціями ВДЕ)", - зазначив Тинний.

Як раніше повідомлялося, директор аналітичних програм Центру економічного відновлення Дмитро Лівч вважає, що вирішальним фактором для інвесторів є підключення до електромереж, яке може здешевити перехід на стимулюючий (RAB) тариф.

Нагадаємо, директор програми енергетичного розвитку і безпеки Міжнародного центру оподаткування та інвестицій Аріель Коен зазначив, що для модернізації інфраструктури електромереж в Україні необхідно запровадити стимулююче регулювання для операторів системи розподілу за європейським зразком - ставка повернення інвестицій не менше WACC (середньозваженої вартості капіталу) нарахуванням на усі активи компаній. Розвиток інфраструктури мереж і створення привабливих умов для інвесторів дозволить уникнути енергетичного примусу Кремля.