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04 серпня 2020, вівторок, 18:13 387
Суспільство 2020-08-04T20:00:02+03:00
Українські Новини
Відомий блогер вибачився перед київськими лікарями за недостовірну інформацію

Відомий блогер вибачився перед київськими лікарями за недостовірну інформацію

Кира Молчанова
Блогер, Лікарі, вибачення, Публічні вибачення
Врачи. Фото: Pixies
Врачи. Фото: Pixies

Блогер Антон Ходза вибачився перед лікарями за недостовірну інформацію про те, що у київській соціальній рекламі на сітілайтах знімалися не справжні лікарі, а актори. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Визнаю факап. Стався невдобняк, але з мого боку. Перепрошую у лікарів, які взяли участь у фотосесії для цієї реклами", – написав Антон Ходза.

Раніше на офіційній сторінці Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у Facebook з’явився пост-звернення до блогерів щодо зйомки соціальної програми "Дякуємо, що ми в одній команді! Життя киян щодня рятують 32000 медиків".

"Дуже приємно визнавати, що наші співробітники не лише хороші спеціалісти, а ще і дуже гарні. Настільки, що їх навіть плутають з акторами. Знайомтесь! Найкрасивіші працівники лікарні: Руденко Леонід Вікторович. Завідуючий інфарктним відділенням; Пузир Назар Вікторович. Лікар ендоскопіст; Андрієнко Ольга Миколаївна.Голова профспілкового комітету", – зазначено у пості на сторінці Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги".

До свого посту медики додали фотографію лікарів, зображених на сітілайтах та висловили сподівання на вибачення блогерів Anton Hodza та Ghostwriter.

"Сподіваємося, що у Anton Hodza та Ghostwriter вистачить порядності вибачитися і написати спростування на своїх сторінках в соцмережах", – заявили медики.

Як повідомлялось раніше, блогери Anton Hodza у Facebook та Ghostwriter у твіттер написали пости, де висловили своє незадоволення тим, що на сітілайтах соціальної реклами, де висловлюється подяка лікарям зображені актори, а не справжні медики.

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