Виробник противірусного препарату оскаржить в суді штраф, який наклав АМКУ

Компанія "Екофарм" заявила про намір оскаржити штраф в розмірі 3,2 млн гривень, який наклав на неї Антимонопольний комітет України (АМКУ).

Про це повідомило інтернет-видання Обозреватель, посилаючись на офіційну заяву, яка розміщена на веб-сайті компанії.

Раніше АМКУ звинуватив "Екофарм" в порушенні законодавства про недобросовісну конкуренцію. Приводом став оприлюднений компанією офіційний звіт про результати лабораторних досліджень дії препарату "Протефлазід" на коронавірус, схожий з SARS-CoV-2. Крім того, АМКУ вважає "неправдивою інформацією" публікацію офіційного листа-звернення "Екофарм" до Міністерства охорони здоров'я України з пропозицією безкоштовно забезпечити своїм лікарським засобом (який на той момент пройшов доклінічні дослідження) лікарів в Нових Санжарах (Полтавська область).

Також АМКУ вважає порушенням надання "Екофарм" гуманітарної допомоги - на думку АМКУ, безкоштовні поставки противірусного фармпрепарату в українські лікарні за їх зверненнями, нібито стимулює "зацікавленість невизначеного кола осіб".

Компанія назвала ці звинувачення АМКУ "нонсенсом".

Як зазначило видання, такі позиції АМКУ в цьому конфлікті, дійсно виглядають непереконливо. В офіційній заяві "Екофарм" підкреслюється, що ні в оприлюдненому на сайті компанії звіті Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМНУ "Про вивчення антивірусної активності препарату "Протефлазід", його активних структур на моделі коронавирусу трансмісійного гастроентериту свиней", ні в листі до керівництва МОЗ жодним чином не стверджувалося про доведену дію "Протефлазіду" конкретно при захворюванні COVID-19, тому незрозуміло, на яких підставах АМКУ взагалі зацікавили ці документи.

Компанія "Екофарм" зазначила, що зараз в світі немає жодного препарату, в інструкції до якого зафіксовано прямий вплив на SARS-CoV-2. "Тому звинувачення, висунуте АМКУ, в тому, що в інструкції до Протефлазіду не згадується SARS-CoV-2, видається не менш нелогічним, ніж інші претензії", - йдеться в заяві "Екофарм".

Зате коронавіруси відносяться до збудників ГРВІ - офіційно визнає і МОЗ України, яке в своїх нормативних документах кваліфікує COVID-19 саме як гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). У свою чергу, Протефлазід, який став об'єктом претензій АМКУ, має зафіксовані показники для застосування саме при лікуванні ГРВІ. "В Інструкції для медичного застосування лікарського засобу вказано, що "Флавоноїди, які входять до складу препарату, пригнічують реплікацію ДНК- та РНК- вірусів як in vitro, так і in vivo. Доведено, що механізм прямої противірусної дії полягає в інгібуванні вірусоспецифічних ферментів – ДНК- та РНК-полімераз, тимідинкінази, зворотньої транскриптази та нейрамінідази", - йдеться в заяві компанії.

"Політика, при якій карають за науковий пошук та благодійні акції, виглядає антисоціальної, а з огляду на поточну ситуацію, - безвідповідальною і небезпечною", - підкреслили в "Екофарм".

Компанія також вибачилася перед лікарями, адже через рішення АМКУ змушена припинити надання гуманітарної допомоги, хоча має багато повторних запитів від клінік.