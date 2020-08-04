Рейтинг Віталія Кличка зріс за 5 місяців у півтора рази – і це найкращий звіт про його роботу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав політолог Олексій Голобуцький.

Він нагадав, що останні соцдослідження демонструють подальше зростання мерського рейтингу Віталія Кличка.

"Ще не почавши навіть виборчу кампанію, він вже має майже 42%. На сьогодні він набирає більше голосів, ніж п’ять найближчих конкурентів разом взятих. Загалом, за останні 5 місяців рейтинг Кличка зріс у 1,5 раза. І це найкращий звіт про його роботу", – наголосив Голобуцький.

Експерт відзначив дві тенденції: перша – позитивна оцінка киянами роботи мера.

"По-перше, високий рейтинг – це реакція на роботу Кличка, особливо у період коронакризи. Але не тільки її: минуло кілька місяців, але підтримка продовжує зростати. Тож кияни позитивно оцінюють роботу Кличка на його посаді", – написав Голобуцький.

Друга тенденція, на думку політолога, – не бажання киян перетворювати Київраду на клона парламенту.

"По-друге, соцдослідження свідчать про бажання киян мати на чолі міста мера-управлінця, а не представника олігархів або парламентських партій. І, що характерно, вони не ведуться на популістів. Тобто друга Верховна Рада на рівні міста киянам не потрібна", – підсумував Голобуцький.

Згідно з даними Соціологічної групи "Рейтинг" очільник Києва Віталій Кличко лідирує на мерських виборах – за нього готові проголосувати майже 42% киян, які визначилися та мають намір узяти участь у голосуванні. Рейтинг Кличка зріс й майже 1,5 разу за 5 місяців: у лютому він був меншим за 30%, у квітні–травні – менш ніж 40%. Також Кличко продовжує випереджати конкурентів: розрив з найближчим переслідувачем – понад 3,5 рази.

Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 26-27 липня. Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більш ніж 2,2%.