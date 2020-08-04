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  • За рік роботи Одеський припортовий справив 800 тисяч тонн карбаміду по давальницькому контракту з АГТ
04 серпня 2020, вівторок, 14:59 7
Економіка 2020-08-04T15:15:02+03:00
Українські Новини
За рік роботи Одеський припортовий справив 800 тисяч тонн карбаміду по давальницькому контракту з АГТ

За рік роботи Одеський припортовий справив 800 тисяч тонн карбаміду по давальницькому контракту з АГТ

Тетяна Зотова
ОПЗ, Економіка
Одеський припортовый завод. Фото: Оpz.odessa.net
Одеський припортовый завод. Фото: Оpz.odessa.net

За 12 місяців роботи АТ "Одеський припортовий завод" справив 796,2 тис. Тонн карбаміду і 90,3 тис.тонн аміаку, переробивши 655,6 млн куб.м природного газу задавальницькимконтрактом з компанією "Агро Газ Трейдинг". Про це йдеться в повідомленні АГТ.

"З моменту відновлення виробництва ОПЗ переробив 655,6 млн кубометрів газу, які дозволили виготовити 796,2 тис. Тонн карбаміду і 90,3 тис. Тонн аміаку. 94,4% виробленого карбаміду і 82,7% виготовленого аміаку знайшли своїх покупців на зовнішніх ринках свідчить про відновлення конкурентоспроможності ОПЗ на глобальному ринку і повернення довіри зарубіжних клієнтів ", - повідомили в прес-службі.
Відзначається, що найбільшими імпортерами карбаміду стали Індія (379,8 тис. Тонн), Танзанія (75,9 тис. Тонн), Туреччина (74,9 тис. Тонн), Мексика (60,4 тис. Тонн), Сенегал (36 , 7 тис. тонн).
Аміак експортувався в Грецію (30,4 тис. Тонн), Туреччину (28,4 тис. Тонн), Болгарію (10,8 тис. Тонн), Іспанію (3,5 тис. Тонн) і Марокко (1,5 тис. тонн).
Відновлення роботи підприємства сприяло поверненню на ОПЗ висококваліфікованих фахівців, які шукали роботу в країнах ближнього і далекого зарубіжжя в період простою заводу.
Разом з тим стабілізація фінансового стану ОПЗ дозволила провести кілька раундів підвищення заробітних плат і частково погасити заборгованість перед групою "Нафтогаз України", накопиченої в попередні роки. Збільшився також обсяг відрахувань до державного та місцевого бюджетів.
"Для нас велика честь докласти свої зусилля до відновлення Одеського припортового заводу і вітчизняного хімпрому в цілому. Це завдання виявилася нам під силу, але ми бачимо, що є всі можливості для того, щоб ОПЗ нарощував обсяги виробництва і створював нові, добре оплачувані робочі місця . Вважаю, що кейс рестарту ОПЗ після півторарічного простою можна використовувати для відновлення національної індустрії в цілому", - зазначив Олександр Горбуненко, керуючий партнер АГТ.
Нагадаємо, що ОПЗ є найбільшим хімічним підприємством України і входить до переліку підприємств великої приватизації, яка повинна продовжиться після стабілізації ситуації на фінансових ринках.
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