підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кличко показав, як "розумні" технології допомагають йому в управлінні столицею
04 серпня 2020, вівторок, 14:09 143 Відео
Політика 2020-08-04T15:15:02+03:00
Українські Новини
Кличко показав, як "розумні" технології допомагають йому в управлінні столицею

Кличко показав, як "розумні" технології допомагають йому в управлінні столицею

Ірина Дорофейчук
Віталій Кличко, Мер Києва, Smart Сity
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відеозапис про те, як "розумні" технології допомагають йому в управлінні столицею. Зокрема, він продемонстрував роботу інтерактивної системи, за допомогою якої може контролювати процеси, що відбуваються в місті, не виходячи з робочого кабінету.

Про це повідомив офіційний портал Києва.

"Система Smart Сity, яку Київ ввів кілька років тому, зробила муніципальне управління більш ефективним і прозорим, а мешканцям міста надала багато зручних сервісів. Я переконаний, що Київ повинен бути технологічним, сучасним і комфортним містом. І ми все для цього робимо", - зазначив Віталій Кличко.

"Центр управління польотом - можна так назвати. Контроль різних сфер міста: транспорт, власність, бюджет, камери спостереження, медичні установи. Все це можна побачити на екрані в режимі реального часу. Наприклад, надходження і витрати з бюджету. Або як відбувається електронний запис до лікарів. Ми також бачимо моніторинг звернень на лінії "15-51". З цього кабінету, з офісу, я можу проконтролювати чимало процесів, що відбуваються в місті", - поділився Віталій Кличко.

За його словами, кожна одиниця комунального громадського транспорту та спецтехніки обладнана GPS-трекером. І можна відстежувати в онлайн-режимі, де зараз ця техніка знаходиться та яке завдання виконує.

Також до системи підключені біля 10 тис. камер відеоспостереження, що встановлені в рамках проекту "Безпечна столиця". З їх допомогою, підкреслив Віталій Кличко, вже вдалося розкрити чимало злочинів у місті.

Більше новин про: Віталій Кличко Мер Києва Smart Сity

За добу захворюваність на коронавірус впала майже на третину, а смертність зросла вдвічі
Карімову, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" у Києві, повідомили про підозру у скоєнні теракту
Новини
У МОЗ прогнозують новий спалах коронавірусу в Україні: з жовтня по квітень 15:08
За рік роботи Одеський припортовий справив 800 тисяч тонн карбаміду по давальницькому контракту з АГТ 14:59
Скільки коштує газ для запоріжців, як нараховується вартість і як на вартість вплине скасування ПСО 14:55 Прес-реліз
Модель из Украины Дарью Кирилюк избили в Турции. Скриншот: instagram/dariakyryliuk
Українську модель Дарину Кирилюк побили в Туреччині: що сталося 14:43
У Волинській області посилили карантинні обмеження 14:32
більше новин
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн 14:55
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати. Він випереджає найближчого конкурента в 3,5 рази, - «Рейтинг» 11:55 Інфографіка
Колишній голова ДАБІ Кудрявцев намагається "вирішити" із закриттям справи за підроблений диплом, - ЗМІ 10:11
У Києві на Жмаченка, 20 завдяки інвестору з'явиться реабілітаційний містечко 11:59 Фото
Олексій Коваль: Попит на первинному ринку повністю відновився 11:11 Думка
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами 12:31
У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів 08:22
Бизнес-центр
У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку 13:04
Наталя Чучупак
Розмовляли про погоду і тварин. Заручниця розповіла про вимоги нападника на банк у Києві 17:16
більше новин
МВС Естонії має намір покарати українських заробітчан, які порушили режим самоізоляції
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok