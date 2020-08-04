Кличко показав, як "розумні" технології допомагають йому в управлінні столицею

Мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відеозапис про те, як "розумні" технології допомагають йому в управлінні столицею. Зокрема, він продемонстрував роботу інтерактивної системи, за допомогою якої може контролювати процеси, що відбуваються в місті, не виходячи з робочого кабінету.

Про це повідомив офіційний портал Києва.

"Система Smart Сity, яку Київ ввів кілька років тому, зробила муніципальне управління більш ефективним і прозорим, а мешканцям міста надала багато зручних сервісів. Я переконаний, що Київ повинен бути технологічним, сучасним і комфортним містом. І ми все для цього робимо", - зазначив Віталій Кличко.

"Центр управління польотом - можна так назвати. Контроль різних сфер міста: транспорт, власність, бюджет, камери спостереження, медичні установи. Все це можна побачити на екрані в режимі реального часу. Наприклад, надходження і витрати з бюджету. Або як відбувається електронний запис до лікарів. Ми також бачимо моніторинг звернень на лінії "15-51". З цього кабінету, з офісу, я можу проконтролювати чимало процесів, що відбуваються в місті", - поділився Віталій Кличко.

За його словами, кожна одиниця комунального громадського транспорту та спецтехніки обладнана GPS-трекером. І можна відстежувати в онлайн-режимі, де зараз ця техніка знаходиться та яке завдання виконує.

Також до системи підключені біля 10 тис. камер відеоспостереження, що встановлені в рамках проекту "Безпечна столиця". З їх допомогою, підкреслив Віталій Кличко, вже вдалося розкрити чимало злочинів у місті.