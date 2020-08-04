У Києві на Жмаченка, 20 завдяки інвестору з'явиться реабілітаційний містечко

На базі соціального центру "Варнава" в Києві на вулиці Жмаченка, 20, буде побудований реабілітаційний містечко. Про це в інтерв'ю сайту Facty повідомив керівник центру Валерій Решетинский.

За його словами, їм вдалося знайти інвестора для будівництва нових будівель центру - велику будівельну компанію "Інтергал Буд".

Решетинский підкреслив, що в центрі проходять реабілітацію діти з особливими потребами, інваліди-колясочники або просто люди, що опинилися з скрутному становищі. Однак в останні роки потребують стало так багато, що не вистачає місця, щоб реалізувати всі соціальні проекти.



"Ми хочемо зробити дитячо-юнацьку театральну студію, хореографічну, музичну, художню. Потрібні більш просторі приміщення для фізичної реабілітації інвалідів-візочників, обладнаних за сучасними вимогами для цієї категорії людей. Адже щоб одні тільки тренажери і спеціальні пристосування розмістити потрібні величезні площі. І нам потрібно абсолютно безбар'єрний простір, спеціальні ліфти...", - розповів Решетинский.

Він підкреслив, що в 2003 році центр викупив будівлю в Києві по вулиці Жмаченка, 20, і його волонтери самостійно приводили його в порядок.

"Тут була в буквальному сенсі була руїна: ні даху, ні вікон, ні дверей, стіни розвалювалися. Тут жили дикі собаки цілими зграями. І ми крок за кроком поступово почали облагороджувати цю ділянку, очищати, перекривати дахи, стіни. Двісті КАМАЗів сміття вивезли з цього двору ", - заявив Валерій Решетинский.

За його словами, центр "Варнава" отримав від КМДА 4,5 га на розширення, вже готові містобудівні умови, залишилося дочекатися затвердження робочого проекту, після чого почнеться будівництво. Соціальним партнером реабілітаційного центру виступила найбільша будівельна компанія "Інтергал Буд".

"Ми дуже ретельно придивлялися до цих людей, які в них наміри. І побачили в них людське ставлення. Вони підтримують всі наші починання. І у нас є надія, що вони забезпечать інженерно-технічний супровід втілення нашої мрії ", - розповів Валерій Решетинский.



Керівник центру стверджує, що більшість жителів району позитивно реагують на новину про будівництво центру.

"А хто сумнівається я говорю: треба було разом з нами розгрібати цей пустир, будувати центр. А потім поговорити з матусями, для яких ми - остання надія. Деякі навіть готові переїхати в Київ, ближче до нас, щоб водити своїх діток на реабілітацію. Тому що адже видно, що поліпшення йде, і потрібно займатися цим постійно, щоб був стійкий прогрес! І багато батьків дітей-аутистів або з іншими патології в В Ценнашем центрі вперше за десятиліття почали посміхатися! Для нас це найкраща нагорода за свою працю ", - резюмував Валерій Решетинский.