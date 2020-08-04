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04 серпня 2020, вівторок, 11:11 368 Думка
Економіка 2020-08-04T11:45:01+03:00
Українські Новини
Олексій Коваль: Попит на первинному ринку повністю відновився

Олексій Коваль: Попит на первинному ринку повністю відновився

Анна Савчук
Коваль, Будівництво, Perfect Group, Terracotta, Stanford
Будівництво. Фото: kievvlast.com.ua
Будівництво. Фото: kievvlast.com.ua

"Угоди з купівлі квартир на первинному ринку вийшли на планові показники, які були ще до карантину". Про це KV розповів Олексій Коваль, керівник проектів Perfect Group.

"Зараз ми бачимо повне відновлення попиту серед покупців, а кількість угод вже дорівняє нашим плановим показникам, які ми прогнозували ще до карантину. Це дуже приємний подарунок до Дня будівельника, який ми святкуємо після короткочасної, проте вкрай неочікуваної турбулентності, викликаної вірусом та впровадженням деяких обмежень. Ми вдячні нашим працівникам, які одними з перших погодились на всі необхідні заходи безпеки, серед яких використання антисептиків, масок, введення фіксованих змін, щоденного вимірювання температури та постійного соціального дистанціювання на будівництвах та в офісах. Завдяки зусиллям тисяч людей, ми не зупинили в карантин будівництво жодного об’єкта, та змогли в умовах жорсткого стрес-тесту довести надійність компанії перед інвесторами", - розповів Олексій Коваль.

Perfect Group працює на ринку України з 1991 року. За цей час компанія здала в експлуатацію 32 будинки в 13 житлових комплексах. Зараз Perfect Group активно будує 11 нових житлових комплексів, серед яких найбільшими є ЖК “Лебединий”, ЖК "Terracotta", ЖК "Terracotta", бізнес-ЖК "Stanford" та інші.

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