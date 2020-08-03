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03 серпня 2020, понеділок, 18:29 363
Політика 2020-08-03T19:45:02+03:00
Українські Новини
“Коментарі про те, як варто було б чинити правоохоронцям з терористами - некоректні” - Спартак Суббота

“Коментарі про те, як варто було б чинити правоохоронцям з терористами - некоректні” - Спартак Суббота

Тимофей Борзенко
Спартак Суббота. Фото: focus.ua
Спартак Суббота. Фото: focus.ua

Чоловік, який захопив сьогодні відділення столичного банку в бізнес-центрі, жадає резонансу й уваги. Він декларує свої потреби специфічним чином, зажадавши низької ціни за звільнення заручників, у нього немає чіткого плану й логічного мотиву, але при цьому є велике прагнення спілкуватися з пресою.

Таку думку висловив Спартак Суббота, психіатр, науковий керівник Інституту когнітивного моделювання.

За його словами, недавній теракт у Луцьку став дуже резонансним, що послужило сигналом для деяких людей, схильних до девіантної поведінки. Вони вирішили: якщо це спрацювало в тому випадку, їм теж варто зробити щось подібне. Тому сьогоднішній випадок із захопленням заручників у бізнес-центрі — спроба повторити луцький досвід. Київський терорист теж, очевидно, хоче слави

"Головним пріоритетом є життя і здоров'я людей. Це вже третя серйозна провокація за місяць, включаючи луцького терориста, а також злочинця, який узяв заручником поліцейського в Полтаві. Зараз ми чуємо безліч коментарів про те, як правоохоронцям слід було вчинити, що робити і так далі. Але подібні заяви - м'яко кажучи некоректні. Адже громадськість не бачить цілісної картини переговорного процесу і не знає всіх деталей кожної ситуації. Це знають тільки учасники процесу, фахівці. А оцінювати дії влади та правоохоронних органів варто тільки за результатом. Результат в цих ситуаціях - врятовані життя людей. У всіх трьох випадках ніхто із заручників не постраждав. Всі провокатори були досить швидко нейтралізовані - це свідчить про злагоджені і системні дії правоохоронців та органів влади в цих кризових ситуаціях", - зазначив Спартак Суббота.

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