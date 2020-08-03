Рішення НКРЕКП ставляьт під загрозу вугільну галузь, - ЗМІ

З огляду на рішень НКРЕКП держкомпанія "Центренерго" змушена реалізовувати електроенергію дешевше собівартості, генеруючи збиток 40 копійок на кожному кіловат. Це створює загрозу для функціонування вугільної галузі, оскільки "Центренерго" є єдиним споживачем продукції перебувають у державній власності вугільних шахт. Про це повідомляється в матеріалі на Delo.ua. "А ось" Центренерго "дійсно залишилася вкрай в аукціоні щедрості НКРЕКУ.

Собівартість виробництва електроенергії на її ТЕС - близько 1,6 грн за кВт-год при роботі на вугіллі. Постійні зміни навантаження теж виливаються в додаткові витрати. Нагадаємо, продається електроенергія при цьому по 1,2 грн за кВт-год. ​​Плюс до всього, "Центренерго" "- єдиний споживач вугілля з державних шахт, тобто їх існування і дохід безпосередньо залежать від фінансової ситуації на підприємстві. У підсумку, ми потрапляємо в парадоксальну ситуацію, коли збитки вирішили покласти саме на ту держкомпанію, від якої залежить існування вугільної галузі і робота всієї енергосистеми України.

Нехай уряд і збирається поступово закривати шахти, але миттєво працевлаштувати десятки тисяч їх працівників - не таке просте завдання. поки її рішення не знайдено - в інтересах держави підтримувати галузь і не допускати соціальної кризи, поступово закриваючи самі збиткові шахти і створюючи нові робочі місця в інших сферах ", - повідомляється в матеріалі.

Крім того, наголошується, що збільшення потужностей теплової генерації, що використовує в якості сировини газ замість вугілля, призведе до додаткових складнощів в роботі вітчизняного вуглепрому і призведе до вимушеного збільшення закупівель видобувається в країні-агресора газу. "Тим часом, критикуючи" Центренерго "за спалювання газу - на підприємстві заявляють, що це ситуативна і вимушений захід для мінімізації збитків, - з іншого боку держава в особі "Укренерго" планує будівництво додаткових маневрових потужностей. Це будуть ТЕС, що працюють на газі, який за фактом України отримує з Росії, нехай і реверсом через європейських посередників. Тобто замість забезпечення роботою власної вугільної промисловості, ми будемо купувати ще більше газу у країни-агресора ", - зазначено в статті.

Автор матеріалу резюмує, що антикризовий енергетичний штаб на чолі з прем'єр-міністром України повинен прийняти відповідні рішення для виходу країни з енергокризи , збалансувавши інтереси всіх гравців ринку ПЕК. Відзначимо, до складу "Центренерго" входять 3 ТЕС сумарною потужністю 7665 МВт. Держкомпанія знаходиться в управлінні Фонду державного майна України та входить до переліку об'єктів великої приватизації.

Z ohlyadu na rishenʹ NKREKU derzh