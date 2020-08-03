Телеведучий Пальчевський не прийшов на "чоловічу розмову", – Ніцой

Кандидат у мери Києва та бізнесмен Андрій Пальчевський не прийшов на "чоловічу розмову" з Андрієм Ніцоєм – директором Центру стратегічних розробок, чоловіком письменниці Лариси Ніцой.

Про це повідомив Андрій Ніцой на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Андрій Пальчевський не з’явився на "чоловічу розмову" у сквер Василя Сліпака на Андріївському узвозі. Опонент Пальчевського, директор Центру стратегічних розробок, чоловік дитячої письменниці Лариси Ніцой – Андрій Ніцой прочекав його понад годину.

"Арт-сквер Сліпака, 1 cерпня, 13:00, більше години я – Андрій Ніцой чекаю журналіста, телеведучого, кандидата у міські голови міста Києва Пальчевського на "мужской разговор". На цей "мужской разговор" він сам мене викликав в ефірі телеканалу "Україна". Я йому відповів, що чекатиму його в цей день і в цей час... Але, очевидно, у людини є невідкладні справи і поняття про чоловічу гідність у нього трошки інше, ніж те, на якому виховували мене та інших українців", – зазначив у своєму відеозверненні Андрій Ніцой.

У своєму дописі до відеозапису він наголосив, що без відповіді запитання щодо Лариси Ніцой не залишиться.

"Пальчевський не прийшов. Це ж не в студії язиком плескати прошопопало під охороною бодігардів. Але без відповіді питання щодо Лариси Ніцой я не залишу. Що я з нею зробив, – запитав мене цей медведчуківський телеведучий. Я створив умови, щоб вона зробила себе сама", – зазначив Ніцой.

Конфлікт між ним та Пальчевським розпочався після того, як Ніцой під час опитування на вулиці задав Пальчевському запитання: чим він заслужив бути кандидатом на посаду міського голови столиці України? Пальчевський в ефірі телеканалу "Україна 24" емоційно відповів Ніцою.

"Люди, які ставлять такі запитання у мене, все ж таки ця людина була доросла і якби ми зустрічалися один на один, я б звернувся та сказав: ти розумієш, що ти говориш? По-чоловічому?" – сказав Пальчевський.

Пізніше в ефірі Пальчевський задав Ніцою запитання про його дружину, письменницю Ларису Ніцой.

"Можна я задам йому запитання? Андрій, а що ви зробили з Ларисою?" – запитав Пальчевський.

На це Ніцой відреагував на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні Пальчевський на всю країну з телевізора з масною ухмилочкою викликає мене на "мужской разгавор". Виклик приймаю. Я можу дати Пальчевському відповідь на його питання 1 серпня 2020 року. Чекатиму його о 12:00 у сквері імені Василя Сліпака на Андріївському узвозі. На останок – щодо питання Пальчевського про мою дружину. Вважаю його некоректним, але без відповіді не залишу. Якщо треба, я можу дати", – написав Андрій Ніцой на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялось раніше, за данними останніх соцопитувань Центру Разумкова, рейтинг Андрія Пальчевського складає близько 9%, проти 42% у діючого міського голови Віталія Кличка.