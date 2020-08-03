підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Акціонер "Укрнафти" маніпулює правоохоронцями та судами, – експерт
03 серпня 2020, понеділок, 14:56 146
Економіка 2020-08-03T18:00:03+03:00
Українські Новини
Акціонер "Укрнафти" маніпулює правоохоронцями та судами, – експерт

Акціонер "Укрнафти" маніпулює правоохоронцями та судами, – експерт

Тетяна Зотова
Укрнафта, НАБУ, Smart Energy, Олександр Сітухо, Асоціація захисту активів, Нафтовидобуток
"Укрнефть". Фото: Украинское Фото

30 липня в офісах компанії Smart Energy Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводило обшук. Слідчі дії проводилися для виїмки документів, які стосувалися покупки компанії "Аркона Газ-Енергія" в березні 2020 року британською компанією Regal Petroleum (зараз Enwell Energy, входить до групи Smart Energy). НАБУ розглядає обставини отримання компанією ліцензії на видобуток вуглеводнів. У компанії заявили, що вважають обшуки необгрунтованим тиском на бізнес.

Про це повідомило інтернет-видання Апостроф, посилаючись на заяву компанії.

Голова ради директорів Асоціації захисту активів Олександр Сітухо прокоментував подію для "Апострофа": "У випадку з "Арконою" мова не йде про правовий або господарський спір. Законність отримання ліцензії компанією розглядали суди всіх інстанцій, і Верховний суд давно поставив крапку в даному питанні. Ліцензію отримано без будь-яких порушень. Тут явно проглядаються інтереси акціонера "Укрнафти" Ігоря Коломойського".

Екперт зазначив, що саме "Укрнафта" в адмінсуді несподівано вирішила оскаржити законність придбання ліцензії "Арконою".

"Навіть продавили рішення в першій інстанції на свою користь. Хоча мені не зрозуміла позиція суду, яка йде врозріз з раніше винесеним рішенням Верховного суду. Тут точно немає правової перспективи. Все це робиться для тиску на своїх політичних опонентів. Коломойський чомусь впевнений, що вигодонабувачем від продажу компанії є команда Порошенко. А які у них стосунки - знає вся країна. Саме люди Ігоря Валерійовича (Коломойського) зараз драйвери всіх процесів, які відбуваються навколо "Аркони". Вони маніпулюють і правоохоронцями, і судами. Покупці просто потрапили між "молотом і ковадлом". І до обшуків дійшло. Хоча не зрозуміло, який зв'язок між обставинами отримання "Арконою" ліцензії кілька років тому та угодою щодо купівлі компанії в березні цього року", - сказав Сітухо.

24 березня 2020 була завершена процедура придбання активів відповідно до договору між компанією Regal Petroleum (Enwell Energy) і попередніми власниками. За умовами угоди компанія придбала 100% акцій ТОВ "Аркона Газ-Енергія".

ТОВ "Аркона Газ-Енергія" володіє спеціальними дозволами, які передбачають геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку з подальшим видобуванням вуглеводнів (промислова розробка) на Свістунковсько-Червонолуцькому родовищі, розташованому в Полтавський області. Дозвіл дає право на розробку ділянки площею 97 кв. км, яка знаходиться в 15 км на схід від Свиридівського родовища, на якому здійснює видобуток вуглеводнів один з активів британської Regal Petroleum. Спецдозвіл було видано ТОВ "Аркона Газ-Енергія" у травні 2017 строком на 20 років.

Enwell Energy (колишня Regal Petroleum plc) є публічною британською компанією, акції якої котируються на Лондонській біржі AIM. В Україні здійснює діяльність через представництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" в Полтавській і ТОВ "Пром-Енерго Продукт" в Харківській області, які володіють спецдозвіл на видобуток вуглеводнів. Всі компанії входять до складу групи Smart Energy.

У свою чергу група Smart Energy входить в "Смарт-Холдинг", здійснює реалізацію проектів у сфері розвідки та промислової розробки родовищ вуглеводнів.

Нафтогазовий напрямок Smart Energy, крім активів Enwell Energy, представлено газодобувною компанією "Укргазвидобуток" (Харківська область).

Більше новин про: Укрнафта НАБУ Smart Energy Олександр Сітухо Асоціація захисту активів Нафтовидобуток

Завод "Океан" заарештували за ініціативою організа...
"Укрнафта" зазнала 2,6 млрд гривень збитків за пів...
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив зве...
В Smart Energy впевнені в юридичній бездоганності ...
Чоловік, який захопив банк, виявився громадянином Узбекистану: з'явилося його фото з заручницею
У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку
Новини
У Львові шукали вибухівку. Фото: пресслужба поліції Львівської області
У Львові "замінували" три будівлі суду 17:45
Пенсії підвищили ще одній категорії українців: хто отримає надбавку і в якому розмірі 17:34
Наталя Чучупак
Розмовляли про погоду і тварин. Заручниця розповіла про вимоги нападника на банк у Києві 17:16
МОЗ розширило список країн "червоної" зони 17:02
У "київського терориста" Карімова в дитинстві діагностували олігофренію, — Геращенко 17:01
більше новин
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн 14:55
У "Центренерго" спростували сюжет "Схем" та звинуватили його авторів у некомпетентності 14:13
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати – він випереджає наближчого конкурента у 3,5 раза, – "Рейтинг" 11:55 Інфографіка
"Поліпшення якості роботи електромереж дозволить підвищити інвестиційну привабливість України", – Сергій Вовк 11:26
Андрій Ніцой. Фото: Facebook
Телеведучий Пальчевський не прийшов на "чоловічу розмову", – Ніцой 16:42 Відео
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами 12:31
Бизнес-центр
У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку 13:04
Напад на журналістку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі 12:20
Мінімальна пенсія зросте до 2600 грн: Мінсоцполітики назвало терміни й нові суми виплат 05:20 Інфографіка
більше новин
Центр Києва перекрили силовики через захоплення банку терористом: де зупинився рух
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok