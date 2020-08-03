Акціонер "Укрнафти" маніпулює правоохоронцями та судами, – експерт

30 липня в офісах компанії Smart Energy Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводило обшук. Слідчі дії проводилися для виїмки документів, які стосувалися покупки компанії "Аркона Газ-Енергія" в березні 2020 року британською компанією Regal Petroleum (зараз Enwell Energy, входить до групи Smart Energy). НАБУ розглядає обставини отримання компанією ліцензії на видобуток вуглеводнів. У компанії заявили, що вважають обшуки необгрунтованим тиском на бізнес.

Про це повідомило інтернет-видання Апостроф, посилаючись на заяву компанії.

Голова ради директорів Асоціації захисту активів Олександр Сітухо прокоментував подію для "Апострофа": "У випадку з "Арконою" мова не йде про правовий або господарський спір. Законність отримання ліцензії компанією розглядали суди всіх інстанцій, і Верховний суд давно поставив крапку в даному питанні. Ліцензію отримано без будь-яких порушень. Тут явно проглядаються інтереси акціонера "Укрнафти" Ігоря Коломойського".

Екперт зазначив, що саме "Укрнафта" в адмінсуді несподівано вирішила оскаржити законність придбання ліцензії "Арконою".

"Навіть продавили рішення в першій інстанції на свою користь. Хоча мені не зрозуміла позиція суду, яка йде врозріз з раніше винесеним рішенням Верховного суду. Тут точно немає правової перспективи. Все це робиться для тиску на своїх політичних опонентів. Коломойський чомусь впевнений, що вигодонабувачем від продажу компанії є команда Порошенко. А які у них стосунки - знає вся країна. Саме люди Ігоря Валерійовича (Коломойського) зараз драйвери всіх процесів, які відбуваються навколо "Аркони". Вони маніпулюють і правоохоронцями, і судами. Покупці просто потрапили між "молотом і ковадлом". І до обшуків дійшло. Хоча не зрозуміло, який зв'язок між обставинами отримання "Арконою" ліцензії кілька років тому та угодою щодо купівлі компанії в березні цього року", - сказав Сітухо.

24 березня 2020 була завершена процедура придбання активів відповідно до договору між компанією Regal Petroleum (Enwell Energy) і попередніми власниками. За умовами угоди компанія придбала 100% акцій ТОВ "Аркона Газ-Енергія".

ТОВ "Аркона Газ-Енергія" володіє спеціальними дозволами, які передбачають геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку з подальшим видобуванням вуглеводнів (промислова розробка) на Свістунковсько-Червонолуцькому родовищі, розташованому в Полтавський області. Дозвіл дає право на розробку ділянки площею 97 кв. км, яка знаходиться в 15 км на схід від Свиридівського родовища, на якому здійснює видобуток вуглеводнів один з активів британської Regal Petroleum. Спецдозвіл було видано ТОВ "Аркона Газ-Енергія" у травні 2017 строком на 20 років.

Enwell Energy (колишня Regal Petroleum plc) є публічною британською компанією, акції якої котируються на Лондонській біржі AIM. В Україні здійснює діяльність через представництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" в Полтавській і ТОВ "Пром-Енерго Продукт" в Харківській області, які володіють спецдозвіл на видобуток вуглеводнів. Всі компанії входять до складу групи Smart Energy.

У свою чергу група Smart Energy входить в "Смарт-Холдинг", здійснює реалізацію проектів у сфері розвідки та промислової розробки родовищ вуглеводнів.

Нафтогазовий напрямок Smart Energy, крім активів Enwell Energy, представлено газодобувною компанією "Укргазвидобуток" (Харківська область).