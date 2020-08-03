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03 серпня 2020, понеділок, 14:10 152
Вибори 2020-08-03T14:30:02+03:00
Українські Новини
"Наш край" йде на місцеві вибори до рад усіх рівнів по всій країні

"Наш край" йде на місцеві вибори до рад усіх рівнів по всій країні

Тетяна Зотова
Наш край, Андрій Деркач, Сергій Шахов, Антон Кіссе, Місцеві вибори-2020, Олександр Мазурчак
Політична партія
Політична партія "Наш край". Фото: nashkray.org

Політична партія "Наш край" візьме участь у запланованих на жовтень місцевих виборах. Представники партії будуть висунуті до рад усіх рівнів.

Рішення про це ухвалено на розширеному засіданні політради партії "Наш край". У ньому взяли участь представники обласних партійних осередків партії та народні депутати України.

"Наш край" йде на місцеві вибори! Йде до рад усіх рівнів. Це господарники та професіонали, які протягом тривалого часу працюють з людьми та для людей. Усіх, хто має досвід у реальному секторі економіки, державного управління, у місцевому самоврядуванні, – ми закликали приєднатися до нас", – зазначив співголова партії Олександр Мазурчак.

За словами представників партії, зараз країна потребує професіоналів у владі.

"Я впевнений, що тисяча професіоналів об’єднаних єдиною метою, можуть змінити країну. Для нас важливо, щоб це були моральні люди. Ті, хто хоче в полон до олігархів або партійних босів – це їхнє право, але наша команда – це люди, для яких мають значення слова справедливість, порядність та професіоналізм. Саме такою командою ми бачимо "Наш край", – наголосив народний депутат України Андрій Деркач.

Як зазначили у "Нашому краї", люди зневірилися як у старій, так і у новій владі.

"Люди зневірились у новій владі. Люди зневірилися у старій владі. Людям потрібні професіонали, які розбудують все на місцях. Які розбудують нашу країну. Вони втомились від розмов і порожніх обіцянок", – відзначив співголова партії "Наш край", народний депутат Сергій Шахов.

Одним з головних завдань партії на політраді було оголошено розвиток та зміцнення місцевого самоврядування та захист реформи децентралізації.

"Наш край" не стояв і не буде стояти осторонь та спостерігати, як країну ведуть у безодню хаосу та занепаду. Ми, патріоти своїх міст і сіл, які бажають брати на себе відповідальність за їхній розвиток. Чим сильніше буде місцева влада, тим сильніше буде у цілому і наша країна", – заявив співголова партії, народний депутат Антон Кіссе.

На місцевих виборах 2015 року партія "Наш край" отримала 4 640 депутатських місць. За даними Комітету виборців України, "Наш край" став найрезультативнішою партією за співвідношенням обраних депутатів до зареєстрованих кандидатів, набравши 32,3%.

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