Загальна сума боргів на газовому ринку досягла 114 млрд гривень, - Перша енергетична асоціація

Перша енергетична асоціація України (ПЕАУ) заявляє, що сума заборгованості населення за газ та послуги теплопостачання вже перевищує 114 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

У Першій енергетичній асоціації України зазначають, що борги негативно впливають на фінансовий стан НАК "Нафтогаз України" і призводять до зменшення відрахувань до державного бюджету.

"Поступове збільшення заборгованості за газ і постачання тепла негативно впливає на фінансові результати компаній, що перебувають у державній власності. Насамперед, це призводить до зменшення суми дивідендів, яку має бути перераховано до державного бюджету", - сказав віцепрезидент ПЕАУ Віктор Меркушев.

Експерт пояснив, що такі компанії як НАК "Нафтогаз України", ТОВ "Оператор ГТС України" і його попередник АТ "Укртрансгаз" змушені формувати резерви під безнадійну заборгованість.

В результаті цього зменшується сума прибутку компаній, з якого виплачуються дивіденди до державного бюджету, тому списання таких безнадійних боргів призведе до фінансового оздоровлення державних компаній.

"Таке рішення проблеми боргів запропоновано в законопроєкті № 3800-1, ініційованого групою депутатів майже з усіх фракцій. Аналогічне рішення - списати безнадійні борги - вже було прийнято на ринку електроенергії. Верховна Рада прийняла закон про списання старих боргів між учасниками ринку і 15 липня його підписав президент. Законопроєктом передбачено механізм зі списання заборгованості по всьому ланцюжку житлово-комунальних послуг для населення. Це дозволить провести фінансове оздоровлення й забезпечити економічну стабільність, як усіх підприємств галузі, так і ТОВ "Оператор ГТС України" і НАК "Нафтогаз України", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, з 1 серпня в Україні припинило дію ПСЗ "Нафтогазу" з продажу газу населенню і запущено ринок для побутових споживачів.