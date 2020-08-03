"Поліпшення якості роботи електромереж дозволить підвищити інвестиційну привабливість України", – Сергій Вовк

Електромережі - один із сегментів, який дуже чітко моніториться в рамках підготовки інфраструктурних рейтингів за участю України. Якщо бізнес буде бачити, що вартість підключення і якість в цілому роботи енергомережі в Україні зростає, то це дозволить істотно поліпшити привабливість інвестицій в Україну. Про це повідомив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

Сергій Вовк розповів, що ситуація з підключеннями до електромереж в транспортному секторі є однією з найбільш проблемних, тому що присутня висока вартість підключення і відсутні прозорі тарифні компенсаційні механізми, які дозволять знизити цю вартість.

"Інвесторами, потенційними оператором цього ринку, в тому числі, і енергокомпаніям це невигідно, оскільки сама структура тарифу не сприяють тому, щоб вони бачили повернення своїх інвестицій. Тут як раз схема RAB-тарифу, яка передбачає певну можливість повернення інвестицій на відрізку певного періоду часу, дозволить істотно розширити внутрішній ринок електроенергії ", - зазначив експерт.

"Над цим потрібно працювати і це потрібно впроваджувати, оскільки це рішення вже буквально перезріло. Тариф повинен включати і можливість інвестувати в мережі, оскільки та їх потужність, яка є на даний момент, вона є недостатньою для якісного покриття внутрішнього ринку, не кажучи вже про можливість , коли будь-який природний катаклізм призводить до пошкоджень мереж. Звичайно ж, модель RAB-тарифу, яка була апробована, в Європі, була придумана як раз для того, щоб модернізувати існуючу енергомережу без того, щоб допустити дуже значне підвищення тарифу, і така модель потрібна Україні ", - повідомив Сергій Вовк.

На думку Сергія Вовка, зниження вартості підключення до мереж і підвищення якості дозволить поліпшити операційну ефективність промислових підприємств і відповідно збільшити рівень податків і інші економічні ефекти їх роботи.

Нагадаємо, раніше депутати від фракції "Слуга народу" направили в НКРЕКУ відкритого листа з вимогою запровадити RAB-тариф для операторів системи розподілу електроенергії по європейською методологією. Пропоновану Регулятором методологію депутати назвали "азаровською" і неефективною.

25 червня генеральний секретар європейської галузевої асоціації Eurelectric Кристіан Рубі заявив, що для того, щоб Україна досягла успіху, вона повинна вирішити питання стимулювання інвестицій в електричні мережі.