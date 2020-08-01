Global Banking & Finance Awards 2020: ICU визнана кращим брокером і компанією з управління активами в Україні

Фінансова група ICU отримала престижні міжнародні премії Global Banking & Finance Awards 2020 відразу в трьох номінаціях: "Кращий брокер", "Краща компанія з управління активами" і "Компанія з кращою корпоративною соціальною відповідальністю" в Україні.

Премія заснована в 2011 році відомим міжнародним бізнес-виданням Global Banking & Finance Review. Видання аналізує роботу провідних фінансових компаній більш ніж в 150 країнах Західної, Центральної та Східної Європи, Північної та Південної Америки, Близького Сходу, Африки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, та і обирає серед них найкращих за критеріями фінансових досягнень, рівня сервісу, довгострокової стратегії, інноваційності та надихаючого впливу на суспільство.

"Вже більше 10 років ми займаємо лідируючі позиції на ринку торгівлі цінними паперами і управління активами, зберігаючи та примножуючи кошти клієнтів навіть за часів кількох криз, через які пройшла наша країна за цей період. Тому нам особливо приємно, що результати роботи ICU відзначають не тільки в Україні, де нас давно і добре знають, але вони помітні й на міжнародному рівні", - зазначив співзасновник ICU Костянтин Стеценко.

Як брокер, ICU - беззмінний лідер за обсягом і кількістю біржових угод з ОВДП в Україні. На перших місцях група закріпилася і в управлінні активами: активи інвестиційних і пенсійних фондів під управлінням ICU в Україні перевищують $70 млн, за доходністю фонди також займають перше місце на ринку, а загальний обсяг активів в управлінні групи - понад $ 500 млн.

"Не менш важливою нагородою для нас стало визнання благодійних проектів групи. Публічність в цьому напрямку допомагає привертати увагу інших компаній до добрих справ і змушує їх задуматися, що не все крутиться навколо бізнесу, і без шкоди для себе вони теж можуть розвивати суспільство, в якому живуть. В цьому плані ми концентруємося на економічної освіті молоді, багато років фінансуючи роботу Київської школи економіки, CFA проекти, Центр вдосконалення економічної журналістики. Також за власні кошти ми перекладаємо на українську мову та видаємо світові економічні бестселери, які інакше просто не доходять до полиць наших книгарень. І другим напрямком КСВ ми обрали для себе питання здоров'я нації, допомагаючи маленьким вихованцям БФ "Таблеточки" в боротьбі з раком, а також українським лікарням - в боротьбі з коронавірусом", - розповів Костянтин Стеценко.

Ознайомитися з повними результатами Global Banking & Finance Awards 2020 можна на сайті видання за посиланням.

Довідка. Фінансова група ICU заснована в 2006 році вихідцями з українського підрозділу голландського ING Bank. Група спеціалізується на наданні брокерських та інвестиційно-банківських послуг, управлінні активами та венчурному фінансуванні. В управлінні групи перебувають активи розміром понад $500 млн. Співзасновники ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.