підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Зменшити наслідки аварій електромережах може RAB-регулювання - Всеукраїнська Енергетична Асамблея
31 липня 2020, пʼятниця, 19:32 241
Економіка 2020-07-31T20:15:01+03:00
Українські Новини
Зменшити наслідки аварій електромережах може RAB-регулювання - Всеукраїнська Енергетична Асамблея

Зменшити наслідки аварій електромережах може RAB-регулювання - Всеукраїнська Енергетична Асамблея

Ольга Фандорина
RAB, Електроенергетика, RAB-регулювання
Электричество. ФОто: visti.ks.ua
Электричество. ФОто: visti.ks.ua

Перебої з електропостачанням в Києві є тривожним сигналом, що свідчить про значну зношеність електромереж та відсутність  будь-яких стимулів та можливостей вкладати достатні кошти для модернізації електромереж та розвитку розподільчої інфраструктури. Для подолання такої ситуації Україна потребує термінового запровадження стимулюючого тарифоутворення - RAB-регулювання за європейським зразком. Про це заявила Всеукраїнська Енергетична Асамблея.

В Асамблеї наголошують, що каскадна аварія, яка сталася 27 липня в Києві, почалася з пошкодження обладнання на Київській ТЕЦ 5, а потім перекинулася на електромережі аж до знеструмлення споживачів трьох районів Києва. Вона висвітлила системні негаразди на ринку електроенергії. Зокрема – недостаток фінансування через застаріле тарифоутворення.

«Мінімізувати наслідки могла б розвинута система електромереж, здатна автоматично перерозподілити навантаження і увімкнути резервне живлення. Столична розподільча компанія такі проекти вже має. Але не може їх реалізувати через відсутність коштів на масштабні проекти в інвестиційній програмі, що розробляється та затверджується за застарілою системою тарифоутворення», - йдеться в повідомленні.

На думку енергетичного об’єднання, для подолання такої ситуації Україна потребує термінового запровадження стимулюючого тарифоутворення - RAB-регулювання за європейським зразком.

«Воно передбачає єдину базу активів та ставку доходності на рівні середньозваженої вартості капіталу, яка має перераховуватись раз на рік, або перед початком регуляторного періоду», - зазнають у Всеукраїнській Енергетичній Асамблеї.

Також експерти Асамблеї наголошують, що запровадження стимулюючого механізму ціноутворення вимагає щонайменше ліквідації перехресного субсидіювання на ринку електроенергії.

Нагадаємо, раніше Експертна рада при Міністерстві енергетики повідомила, що введення стимулюючого тарифоутворення (RAB-моделі) за європейським зразком дозволить вирішити багато проблем української електроенергетики та створить стимули для інвесторів вкладати кошти в модернізацію електромереж та розвиток розподільчої інфраструктури.

Більше новин про: RAB Електроенергетика RAB-регулювання

Луцьк, Тернопіль та частину Чернівецької області віднесли до "червоної" зони за епіднебезпекою
Україна поділили на "зони". З 1 серпня Київ опинився в "зеленій"
Новини
Розподіляти регіони за зонами залежно від епідситуації будуть щоп'ятниці, - Степанов 19:52
Зменшити наслідки аварій електромережах може RAB-регулювання - Всеукраїнська Енергетична Асамблея 19:32
"Укроборонпром" "відбілює" Львівський авіаремонтний завод, який викрили в нечесних закупівлях 18:58
В Україні на футбольні матчі дозволили пускати глядачів 18:54
Україна поділили на "зони". З 1 серпня Київ опинився в "зеленій" 18:43 Карта
більше новин
Нацбанк дозволив Ярославському купити банк "Кредит Дніпро" 14:48
Гральний бізнес необхідно підтримати ліберальним оподаткуванням, - Кучухідзе 15:20
ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ 20:46
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
Будинок Гоголя в Одесі. Фото: прес-служба
Труханов про Будинок Гоголя: будемо боротися за спадщину одеситів 17:19
більше новин
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
Без масок на уроках, але з температурним скринінгом персоналу. МОЗ затвердило рекомендації для роботи навчальних закладів в карантин 12:53
Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ 16:16
Для вступників до ВНЗ ввели нові правила: список нововведень для абітурієнтів 08:13
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус 09:30 Інфографіка
більше новин
Офіс прокурора просить Білорусь заарештувати затриманих "вагнерівців"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok