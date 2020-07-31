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31 липня 2020, пʼятниця, 18:58 364
Політика 2020-07-31T19:30:01+03:00
Українські Новини
"Укроборонпром" "відбілює" Львівський авіаремонтний завод, який викрили в нечесних закупівлях

"Укроборонпром" "відбілює" Львівський авіаремонтний завод, який викрили в нечесних закупівлях

Валерия Драгомирова
"Укроборонпром"

"Укроборонпром" відреагував на розслідування ЗМІ про махінації з тендерами держпідприємства Львівський державний авіаційно-ремонтний завод (ДП ЛДАРЗ). Хоча концерн так і не знайшов можливості провести перевірку викладених у листах компанії КІВ АВІА фактів порушень, після того як скандал вилився в публічну площину, оперативно звинуватили постачальника в "неналежному виконанні договорів в попередніх періодах". Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала директорка із закупівель "Укроборонпрому" Надія Бігун.

У компанії КІВ АВІА, в свою чергу, повідомляють, що протягом 2019 року з ЛДАРЗ було укладено близько 50-ти договорів. Продукція поставлена в повному обсязі, недоліки за одиничними рекламаційними актами усунені в терміни, а в компанію не надходило жодного повідомлення від ЛДАРЗ про невиконання договірних зобов'язань. Причому, поставки виконувалися в умовах, коли завод не здійснював вчасно розрахунки. 

Про це КІВ АВІА писало неодноразові звернення до керівництва "Укроборонпрому", просивши провести перевірку Львівського авіаремонтного заводу, який незаконно знімає з торгів учасників. Тільки протягом 2020 року компанія КІВ АВІА надала найкращі ціни на 6 тендерах і у всіх випадках була дискваліфікована на користь однієї і тієї ж компаній, які фігурують в декількох кримінальних виробництвах.

Керівництво ЛДАРЗ надає завідомо неправдиву інформацію про неіснуючі 32 кримінальні справи щодо КІВ АВІА. Сам же "Укроборонпром" не виявляє бажання перевірити надану йому інформацію від підконтрольного підприємства і поширює неперевірені дані, які негативно відображаються на його репутації. В тому числі інформацію про вилучення, нібито поставленого КІВ АВІА товару, в той же час не вказують, що дані вилучення проводилися в рамках проведення слідчих дій у відношенні інших підприємств.

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