АПК під Києвом змінив власника. Що чекає комплекс? - ЗМІ

Новий власник збирається зробити "Вегі тренд" ультрасучасним овочесховищем.

"Вегі тренд" - агропромисловий комплекс, розташований в смт. Велика Димерка на території площею в 16 723 м2. Підприємство знаходиться в 35 кілометрах від столиці, недалеко від великих автомобільних доріг, що робить його дислокацію логістично-комфортною. На підприємстві є власний ваговий комплекс, експедиційно-логістичний центр, електрична та насосна станції, поля фільтрації, а також власний відкритий водойм і магазин. Місткість овочевої бази - понад 20 000 тонн.

Як повідомляє УНІАН, нещодавно у комплексу з'явився новий власник. Права на підприємство отримала компанія "Мані флоу".

Новий директор АПК Марк Тарнавський розповідає, що головним завданням, яке нова команда ставить перед собою, є збільшення потужностей підприємства і модернізація наявних технологій. Для цього в даний момент ведеться пошук партнерів і інвесторів, одним з яких вже став відомий бізнесмен Василь Веселий. Залучені кошти спрямують на відновлення овочесховища після руйнівної діяльності попереднього менеджменту.

"Ми вивчили поточну ситуацію. На даний момент встановлено, що багато необхідного обладнання для нормальної роботи комплексу було вивезено. Для відновлення повноцінного функціонування бази нам необхідно його повернути. Тільки після цього ми зможемо рухатися далі - шукати нових партнерів, як серед покупців готової продукції, так і серед місцевих фермерів, які готові продавати свої овочі", - заявив Тарнавський.

Планують нові власники і модернізацію. В першу чергу, програмного забезпечення. Нові програми будуть автоматично оцінювати стан зберігання продукції і допомагати технологам оперативно отримувати інформацію про зміни та своєчасно коригувати температурний режим. Другим етапом стане створення ефективної системи вентиляції, завдяки якій будуть зроблені найкращі умови зберігання овочів та іншої продукції.