Законопроєкт "Про Медіа" просувають ті, хто не збирається звітувати за виборчі обіцянки, — учасники дискусії в

Національна спілка журналістів України розпочала інформаційну кампанію на захист свободи слова і прав журналістів, приурочену до місцевих виборів 2020 року. В партнерстві з українськими журналістами і експертами Міжнародної та Європейської федерації журналістів Спілка розробила Декларацію на захист свободи слова, яку пропонує підписати кандидатам. Про це йшлося під час публічної дискусії, яка відбулася в прес-центрі НСЖУ у п’ятницю, 31 липня. Учасником дискусії став народний депутат України, голова політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця, який поставив підпис під декларацією.

Документ складається із семи принципів і передбачає, що кандидати в депутати місцевих рад та на посаду сільських, селищних, міських голів беруть на себе зобов’язання забезпечувати прозорість діяльності місцевої влади та її відкритість до критики, поважати свободу слова й самовираження, не чинити тиск на журналістів та ЗМІ тощо.

"Влада докладає недостатньо зусиль для дієвого захисту свободи слова і прав журналістів. Однією з головних проблем є системна безкарність злочинів проти журналістів. Наша професія залишається небезпечною. Але замість зміцнення безпеки роботи журналістів, економічної підтримки медіа народні депутати концентруються на посиленні державного регулювання ЗМІ, закладаючи ці норми до проекту закону про медіа. Підписання Декларації на захист свободи слова ми розглядаємо як можливість донести до політиків краще розуміння нашої галузі, потреб журналістів", - сказав голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Відповідаючи на запитання учасників зустрічі, Ігор Палиця зазначив, що не підтримує проект закону про медіа: "Чому владу лякають медіа і вони хочуть їх обмежити? Це робить та влада, яка не збирається виконувати обіцянки, за які її обрали. Я категорично проти таких речей. Якщо у тебе немає відповіді, якщо ти боїшся запитань журналістів – значить, ти не на своєму місці".

Текст декларації Національна спілка журналістів України направить до передвиборчих штабів усіх політичних сил – учасниць місцевих виборів 2020 року.

Довідково.

Вперше Декларація на захист свободи слова була презентована під час виборів Президента України 2019 року. Документ підписали 14 кандидатів, серед них – Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко, Ігор Смешко, Анатолій Гриценко та інші.

Кампанія із підписання Декларації продовжилася під час парламентських виборів 2019 року. Зокрема, зобов’язання в сфері захисту свободи слова взяли на себе політичні партії "Слуга народу" і "Голос".

Ініціативу НСЖУ із розробки і підписання Декларації на захист свободи слова позитивно оцінили Міжнародна та Європейська федерація журналістів.