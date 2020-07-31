Нацбанк дозволив Ярославському купити банк "Кредит Дніпро"

Відомий український бізнесмен, власник і президент групи DCH Олександр Ярославський отримав дозвіл Національного банку України на купівлю банку "Кредит Дніпро" у Віктора Пінчука.

"НБУ погодив громадянину України Ярославському пряме придбання істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ "Банк "Кредит Дніпро". Відповідне рішення 30 липня 2020 прийняв Комітет з питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем НБУ", – йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Нацбанку.

У квітні поточного року Антимонопольний комітет України дав Ярославському свою згоду на придбання акцій банку "Кредит Дніпро" після того, як бізнесмен надав пакет необхідних документів Національного банку України для узгодження угоди.

"Це банк для бізнесу: кредитувати, заробляти, будувати, посилювати. Постараємося з 18-20 місця швидко вивести в першу п'ятірку", — розповів нещодавно про свою стратегію розвитку банку власник DCH в інтерв'ю Forbes.

Олександр Ярославський входить у ТОР-10 українських бізнесменів згідно з рейтингом Forbes-2020. Інвестиційний портфель належної йому групи DCH (www.dch.ua) включає активи таких секторів, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент і ін. В банківській сфері відомий тим, що з нуля створив один з найбільших системних українських банків "УкрСиббанк", а потім успішно продав його міжнародної фінансової групи BNP Paribas