Раніше працював "Роттердам+" у вугіллі, тепер "Амстердам+" в газі, — Саакашвілі

Підходи до ціноутворення на вугілля та природний газ в Україні за принципом імпортного паритету (ціна на хабі в Європі плюс доставка) принципово не відрізняються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови виконавчого комітету Ради реформ України Михайла Саакашвілі в ефірі "Україна24".

"Раніше був "Роттердам+", а зараз чудово працює система "Амстердам+", що змінилося? Між Роттердамом і Амстердамом 60 км... Якщо в цьому є різниця", - заявив голова виконавчого комітету Ради реформ.

За його словами, після скасування дії формули "Роттердам+" з 1 липня 2019 року ціни на вугілля та електроенергію для промислових споживачів в Україні виросли.

"Роттердам+", нам кажуть, що формула працювала, потім припинила, а платимо ми чомусь більше після того, як вона припинила (діяти - ред.)", - додав він.

Саакашвілі також вказав на важливість якісної приватизації держактивів, у тому числі в енергетичній сфері.

"Державні речі повинні бути терміново приватизовані. І туди залучені інвестиції, тому що це чорні діри для викачування грошей з держави", - зазначив він.

Нагадаємо, формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр.

Формула була скасована 1 липня 2019 року з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловості зросла.

Відзначимо, уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення – т. зв. "Амстердам+". Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів – біржа TTF.