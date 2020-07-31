Торговий дім "СОКАР Україна" вимагає проведення прозорого конкурсу від Одеського припортового заводу

Через напруження у бізнесових взаємовідносинах з "Одеським припортовим заводом" Торговий дім "СОКАР Україна" зробив відповідну заяву, текст якої є в розпорядженні редації.

"У зв'язку із заявою Правління "Одеського припортового заводу" про те, що "зацікавлені групи" намагаються чинити тиск з метою перегляду рішення, пов'язаного з проведенням конкурсу з відбору постачальника давальницької сировини, Торговий дім "СОКАР Україна" готов заявити.

Ми дійсно чинимо тиск на членів правління ОПЗ, висловлюючи категоричний протест і вимагаючи проведення чесного, прозорого конкурсу - при цьому діємо виключно в рамках українського законодавства.

Ми були змушені йти на такі заходи у зв'язку з цілою низкою безпрецедентних порушень, які допускає АТ "ОПЗ" при проведенні конкурсу.

Умови конкурсу були розіслані учасникам для ознайомлення, а через три дні змінені при публікації на сайті ОПЗ. З незрозумілих причин з Порядку проведення відбору були виключені положення про процедуру оскарження, що йде в розріз із загальноприйнятими світовими практиками проведення подібних конкурсів. З публікації на сайті ми також дізналися про те, що учасники тендеру повинні надати документальне підтвердження наявності досвіду реалізації мінеральних добрив протягом двох років. Проведення третього етапу конкурсу в режимі суворої конфіденційності не дозволяє зрозуміти алгоритм визначення фінального переможця, рішення приймається суб'єктивно і непрозоро.

У підсумку наша пропозиція була відхилена, незважаючи на те, що в зазначені терміни нами були надані всі необхідні документи, включаючи підтвердження наявності досвіду реалізації мінеральних добрив у афілійованих компаній холдингу SOCAR.

Вважаємо за необхідне відзначити, що в сучасних українських та міжнародних холдингах за різні напрямки бізнесу, як правило, відповідають спеціалізовані компанії. В SOCAR за цей напрям відповідають: ТОВ "Сокар Петрохім Трейдинг" (Україна) і SOCAR Logistics DMCC (ОАЕ).

Більш того, SOCAR управляє одним з найбільших заводів в Чорноморському регіоні. Підприємство було введено в експлуатацію на початку 2019 року. Продуктивність заводу складає 1,2 тис. тонн аміаку і 2 тис. тонн карбаміду на добу. Експортні потужності - до 500 тис. тонн в рік готової продукції.

Ми були змушені звернутися до Господарського суду Одеської області, який 22 липня визнав правомірність вимоги про припинення проведення конкурсу з відбору давальця.

В порушення цього рішення менеджмент Одеського припортового заводу 23.07.2020 р. все одно провів другий етап конкурсу. Ми вважаємо, що це зайвий раз підтверджує версію про наміри менеджменту Заводу провести конкурс за спланованим непрозорим сценарієм, в якому переможець відомий заздалегідь. Тим більше, що наступний етап, згідно з процедурою, пройде за зачиненими дверима.

Ми переконані, що Правління АТ "ОПЗ" запросило до участі в конкурсі такого великого міжнародного гравця, як SOCAR виключно для того, щоб створити кворум і видимість справедливої конкуренції. Свою позицію ми донесли керівництву Фонду державного майна України, Національному антикорупційному бюро України та Офісу Генерального прокурора України, державним і громадським організаціям, які займаються антикорупційними питаннями.

Група компаній "СОКАР Україна" є активним учасником побудови цивілізованого і конкурентного ринку України. Спільно з іншими сумлінними учасниками ринку ми докладаємо величезних зусиль для впровадження прозорих тендерних процедур і сьогодні маємо позитивний результат цієї роботи, наприклад, "формульні" закупівлі дизельного пального "Укрзалізницею". Впевнені, що розробка і реалізація зрозумілих професійних правил у виборі партнерів для Одеського припортового заводу є запорукою процвітання цього унікального підприємства і України в цілому.", - зазначається в заяві Торгового дому "СОКАР Україна".