Громадський рух учасників АТО звинувачує в. о. директора державного підприємства "Конярство України" Євгена Веретюка у співпраці з донецькими сепаратистами. Про це стало відомо на пресконференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс".

Як видно з відеозапису конференції, ветерани АТО обурені тим, що Веретюк разом з двома "міністрами" терористичної організації "Донецька народна республіка" відкрив на окупованій території в Макіївці завод з виготовлення профільних труб "Металіст". На підтвердження цього звинувачення була продемонстрована фотографія рукостискання Веретюка з одним з ватажків терористів, опублікована на сепаратистському сайті "Вільний Донбас".

Представник руху учасників АТО підкреслив, що згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств Веретюк значився директором заводу "Металіст" і в 2014-2015 році, коли на території підприємства насильно утримували та катували українських патріотів. У зв'язку з цим ветерани вимагають звільнення Євгена Веретюка з посади керівника стратегічного державного підприємства і залучення його до кримінальної відповідальності.

У відповідь на обурення ветеранів директор Олександрійського кінного заводу Олег Родіонов, сина якого раніше спіймали на хабарі і засуджений, висловився в підтримку наказу міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашко про призначення Євгена Веретюка в. о. директора ДП "Конярство України". Також у пресконференції взяв участь колишній директор Одеського іподрому Костянтин Савчиць, під керівництвом якого, за даними ЗМІ, у підприємства утворилися борги в сумі 15 млн грн., і директор Західного племконцентра Юрій Волинець, який похвалився, що в Тернополі є манеж під назвою "Москва". Організатори пресконференції проявили нетерпимість до критики, перебиваючи виступи і не допускаючи на захід всіх бажаючих журналістів.

Раніше повідомлялося, що новий в. о. директора ДП "Конярство України" Євген Веретюк пов'язаний з експрем'єром Азаровим і конюхом експрезидента Януковича Костянтином Згарой. Держпідприємство володіє 43 тис. га землі і 15-ма регіональними філіями. Викладач конярства, доцент Світлана Косенко з Одеського аграрного університету в інтерв'ю одеському "7 каналу" розповіла, що проводиться політика знищення кінних заводів і конярства в цілому, а коней відправляють на бійню заради продажу землі ДП "Конярство України".