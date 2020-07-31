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31 липня 2020, пʼятниця, 12:21 375
Медицина 2020-07-31T13:30:02+03:00
Українські Новини
Зміна керівництва МОЗ - це не про конструктив, а про політичні інтереси, - керівник об’єднання "Платформа Здо

Зміна керівництва МОЗ - це не про конструктив, а про політичні інтереси, - керівник об’єднання "Платформа Здоров'я"

Сергій Паламаренко
Медицина, МОЗ, Степанов, Лікарні, Охорона здоров'я, Коронавірус, Бадіков
МОЗ України. Фото: moz.gov.ua
МОЗ України. Фото: moz.gov.ua

Переконливих підстав для звільненні нинішнього керівництва Міністерства охорони здоров’я України, яке ініціюють окремі політичні сили, наразі немає. Таку думку висловив голова правління ГО "Платформа Здоров'я" Тимофій Бадіков у своєму блозі на сайті "Української правди" та на своїй сторінці Facebook.

"Особисто я зараз не бачу переконливих підстав для зміни керівництва Міністерства охорони здоров'я. Незважаючи на всім відомі проблеми в системі охорони здоров'я України, команді МОЗ вдається контролювати ситуацію з коронавірусом. Оперативно розгорнуті спеціалізовані лікарні та інфекційні відділення. Налагоджене постачання засобів індивідуального захисту, матеріалів, ліків, хоча цей процес був непростим", - вважає керівник об’єднання "Платформа життя".

Він зазначив, що останнім часом критика Міністерства охорони здоров'я та його керівництва стала топовою темою політичних заяв. У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про відставку міністра Максима Степанова. 

"Бачу в цій ситуації більше політичної складової, ніж хоч якихось переваг для медичної системи України. Вітчизняна медицина з головою занурена в боротьбу з пандемією COVID-19, водночас, "розгрібаючи" виклики реформування медичної системи", - наголосив Тимофій Бадіков.

За його словам, в нинішній ситуації недоречно втрачати час та ресурси на "перетрушування посад".

"Адже немає жодної гарантії, що це перетрушування дасть швидкий позитивний результат. Єдине, що воно гарантує – так це можливість скинути всі проблеми на "попередників", - переконаний голова правління ГО  "Платформа життя".

На думку Тимофія Бадікова, наразі МОЗ робить вагомі кроки в налагоджені медичної реформи та нормальної роботи електронної системи охорони здоров'я. Зокрема, на дофінансування лікарень, які опинилися на межі закриття, було виділено 2,3 млрд грн,  1,26 млрд грн  - на фінансування екстреної медичної допомоги, підвищено фінансування за пакетами лікування інфарктів та інсультів.  Завдяки підтримці МОЗ бюджетний комітет парламенту виділив 5,3 млрд грн на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, запустився пілотний проект по трансплантації.

"Нинішній очільник МОЗ ініціював процес проведення економіко-статистичного аналізу діяльності референтних лікарень за 2018-2020 роки, щоб, відповідно до міжнародного досвіду, провести обгрунтовані розрахунки базових показників бюджету системи охорони здоров'я на наступний рік. Для виконання цього завдання формується відповідна робоча група за участю всіх зацікавлених міністерств та структурних підрозділів МОЗ, регіональних керівників системою охорони здоров'я, національних та міжнародних експертів", - зазначив Тимофій Бадіков.

Крім цього, за його словами, керівництво МОЗ  налагоджує роботу з міжнародними партнерами та донорами, вживає заходів для покращення роботи ЕСОЗ.

"Переконаний, що зараз не час для експериментів над медиками, пацієнтами і медициною. Припускаю, що Міністр Степанов не святий, не ідеальний. А хто святий та ідеальний? Де всі ті, хто реально розуміє, що ситуація в охороні здоров'я критична, і "теплої ванни" найближчими роками чекати не варто, і треба "пахати" та брати відповідальність?", - наголосив голова правління ГО  "Платформа життя". 

Він переконаний, що замість зміни керівництва МОЗ сьогодні потрібно чітко сформулювати завдання та надати інструмент для їх виконання.

"Проблема сьогодення та майбутнього вітчизняної системи охорони здоров'я – не в регаліях та прізвищах, а у відсутності механізму з врегулювання цього питання на даний момент. Його немає. Необхідно створити цей механізм, налагодити роботу, адаптувати реформу під поточну ситуацію", - вважає він.

На думку Тимофія Бадікова, для кардинально якісних змін в медицині потрібен час. 

"І, гадаю, не варто чекати, що за декілька місяців будь-хто на посаді міністра зможе скопом виправляти помилки, боротися з викликами та робити чітко скоординовані рухи вперед", - підкреслив експерт.

"Як би кому не хотілося, медицина не може бути полігоном для політичних ігор. Сьогодні необхідно об'єднуватись та допомагати разом вирішувати проблеми, а не розхитувати човен заради популізму. Давайте спочатку отримаємо результат, а потім будемо спокійно вирішувати хто правий, а хто ні", - додав він.

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