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  • 31.07.20 12:00 Круглий стіл: "Новий навчальний рік в умовах нестабільності. Ефективне отримання нових знань. Виклики, технології, застереження"
31 липня 2020, пʼятниця, 09:44 10
Прес-центр 2020-07-31T10:11:53+03:00
Українські Новини
31.07.20 12:00 Круглий стіл: "Новий навчальний рік в умовах нестабільності. Ефективне отримання нових знань. В

31.07.20 12:00 Круглий стіл: "Новий навчальний рік в умовах нестабільності. Ефективне отримання нових знань. Виклики, технології, застереження"

Алина Заика

31 липня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл: "Новий навчальний рік в умовах нестабільності. Ефективне отримання нових знань. Виклики, технології, застереження".

Карантинні обмеження прискорили необхідність суттєвих змін формату навчання та всієї системи освіти в цілому. Нові освітні технології все більше охоплюють наше життя. Яким буде новий навчальний рік через загрозу поширення COVID-19? Учні таки підуть до своїх шкіл першого вересня чи свято першого дзвоника спостерігатимуть вдома біля моніторів? Які сучасні технології для навчального прогресу є доступними в Україні? Чому в багатьох батьків школярів викликало обурення ймовірне навчання вдома у дистанційному форматі? Наскільки ефективною є "Дія. Цифрова Освіта"? Ці питання серед першочергових на порядку денному українського суспільства.

Представники Міністерства освіти і науки України повідомили, що спільно з Головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшком готують вимоги для роботи шкіл в умовах пандемії, а формат навчання з 1 вересня визначатиме епідеміологічна ситуація.

На думку співорганізаторки "Академія.ONLINE" (http://academiya.org/) Олени Хотенко, організація навчального процесу має враховувати, в першу чергу, інтереси всіх зацікавлених сторін, а саме: освітян, школярів і їх батьків.

Учасники:

  • Олена Хотенко, голова Ради ГО "Інститут податкових реформ", віце-президент АППУ;
  • Руслан Анфілов,  керівник креативної команди "Yuccie";
  • Тарас Шевченко, експерт з освітніх ІТ-програм, директор компанії ТОВ "БМС-ТЕХНО";
  • Вікторія Вероні, психолог-консультант, тренер, коуч;
  • Марина Вітвицька, власниця успішного бізнесу (індустрія краси), мама 5-річного сина;
  • Марат Коротков, менеджер з реклами компанії ТОВ "БМС-ТЕХНО";
  • Марина Дей, представник громадської спілки "Центр розвитку професійної освіти";
  • Віктор Коротуха, бренд-менеджер "ERC";
  • Михайло Радіо, керівник проєктів та програм ГО "Інститут податкових реформ";
  • Андрій Станіславський, експерт з комунікаційних та сучасних технологій;
  • Наталя Мазур, керівник Академії блогерства;
  • Юлія Курінська, експерт з фінансово-економічних питань;
  • Юлія Колесник, керівник підрозділу з реклами та зв’язків з громадськістю ГО "Інститут податкових реформ".

До участі також запрошено представників: Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства цифрової трансформації України.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.         

Довідка   

"Академія.ONLINE" - освітня ініціатива Інституту податкових реформ, яка дозволяє використати найкращі можливості ІТ-технологій для самовдосконалення, об’єднує креативних та ініціативних персоналій з різних регіонів України.

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