31.07.20 12:00 Круглий стіл: "Новий навчальний рік в умовах нестабільності. Ефективне отримання нових знань. Виклики, технології, застереження"

31.07.20 12:00 Круглий стіл: "Новий навчальний рік в умовах нестабільності. Ефективне отримання нових знань. В

31 липня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл: "Новий навчальний рік в умовах нестабільності. Ефективне отримання нових знань. Виклики, технології, застереження".

Карантинні обмеження прискорили необхідність суттєвих змін формату навчання та всієї системи освіти в цілому. Нові освітні технології все більше охоплюють наше життя. Яким буде новий навчальний рік через загрозу поширення COVID-19? Учні таки підуть до своїх шкіл першого вересня чи свято першого дзвоника спостерігатимуть вдома біля моніторів? Які сучасні технології для навчального прогресу є доступними в Україні? Чому в багатьох батьків школярів викликало обурення ймовірне навчання вдома у дистанційному форматі? Наскільки ефективною є "Дія. Цифрова Освіта"? Ці питання серед першочергових на порядку денному українського суспільства.

Представники Міністерства освіти і науки України повідомили, що спільно з Головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшком готують вимоги для роботи шкіл в умовах пандемії, а формат навчання з 1 вересня визначатиме епідеміологічна ситуація.

На думку співорганізаторки "Академія.ONLINE" (http://academiya.org/) Олени Хотенко, організація навчального процесу має враховувати, в першу чергу, інтереси всіх зацікавлених сторін, а саме: освітян, школярів і їх батьків.

Учасники:

Олена Хотенко, голова Ради ГО "Інститут податкових реформ", віце-президент АППУ;

голова Ради ГО "Інститут податкових реформ", віце-президент АППУ; Руслан Анфілов, керівник креативної команди "Yuccie";

керівник креативної команди "Yuccie"; Тарас Шевченко, експерт з освітніх ІТ-програм, директор компанії ТОВ "БМС-ТЕХНО";

експерт з освітніх ІТ-програм, директор компанії ТОВ "БМС-ТЕХНО"; Вікторія Вероні, психолог-консультант, тренер, коуч;

психолог-консультант, тренер, коуч; Марина Вітвицька, власниця успішного бізнесу (індустрія краси), мама 5-річного сина;

власниця успішного бізнесу (індустрія краси), мама 5-річного сина; Марат Коротков, менеджер з реклами компанії ТОВ "БМС-ТЕХНО";

менеджер з реклами компанії ТОВ "БМС-ТЕХНО"; Марина Дей, представник громадської спілки "Центр розвитку професійної освіти";

представник громадської спілки "Центр розвитку професійної освіти"; Віктор Коротуха, бренд-менеджер "ERC";

бренд-менеджер "ERC"; Михайло Радіо, керівник проєктів та програм ГО "Інститут податкових реформ";

керівник проєктів та програм ГО "Інститут податкових реформ"; Андрій Станіславський, експерт з комунікаційних та сучасних технологій;

експерт з комунікаційних та сучасних технологій; Наталя Мазур, керівник Академії блогерства;

керівник Академії блогерства; Юлія Курінська, експерт з фінансово-економічних питань;

експерт з фінансово-економічних питань; Юлія Колесник, керівник підрозділу з реклами та зв’язків з громадськістю ГО "Інститут податкових реформ".

До участі також запрошено представників: Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства цифрової трансформації України.

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Довідка

"Академія.ONLINE" - освітня ініціатива Інституту податкових реформ, яка дозволяє використати найкращі можливості ІТ-технологій для самовдосконалення, об’єднує креативних та ініціативних персоналій з різних регіонів України.