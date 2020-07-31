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  • Міністр Петрашко ймовірно грає свою гру за спиною Зеленського, — ЗМІ
31 липня 2020, пʼятниця, 08:59 330
Політика 2020-07-31T09:45:02+03:00
Українські Новини
Міністр Петрашко ймовірно грає свою гру за спиною Зеленського, — ЗМІ

Міністр Петрашко ймовірно грає свою гру за спиною Зеленського, — ЗМІ

Анна Рудык

Міністр економіки і сільського господарства Ігор Петрашко та в. о. голови Державної служби України з питань праці Віталій Сажієнко вирішили організувати невеликий гешефт на місцевих виборах, - пише "Комсомолка", передає "Голос".

"Забезпечення квитками" бізнесу не єдина можливість Держпраці, - стверджує автор публікації. - Цим і цінна ця структура для Міністра економіки Петрашка. Справа в тому, що в компетенції інспекторів Державної служби України з питань праці на територіях знаходиться право виписувати припис (для суду) про зупинку підприємства комунального господарства, в якому використовуються машини з підвищеною системою безпеки. Наприклад, ліфтове господарство.

В певному місті раптово виявляється "системне і катастрофічне порушення техніки безпеки експлуатації машин в ліфтовому господарстві" і суд приймає рішення (за приписом інспектора Держпраці) опломбувати ВСІ ліфти в місті: "до усунення загроз і неполадок". Як ви вважаєте, чи вплине ця ситуація на рейтинг мера перед виборами? Ми публікуємо документ, який свідчить про те, що така версія має право на життя.

Держпраці показово провела кілька рейдів у деяких містах обласного значення у Сумській, Дніпропетровській, Донецькій і Харківській областях. "Виявилося, що Петрашко і Сажієнко надають "опцію" "примусу міськвиконкомів до договороздатності" не в інтересах "Слуги народу". Вони продають цю послугу навіть відкритим опонентам влади. Поки основному їх клієнтам виступають люди, близькі до Ігоря Коломойського і Петра Порошенка".

Кошмаринг мерів, влаштований Петрашком за допомогою Держпраці, в підсумку призведе до масштабного бунту міст проти уряду Зеленського (Шмигаль просто секретар в уряді президента) і дасть "Слугам" справжній бій на виборах 25 жовтня. На цьому переможна електоральна хода "Слуг" і ЗЕ-команди закінчиться, - пише "Комсомолка".

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