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30 липня 2020, четвер, 17:19 431
Суспільство 2020-07-30T18:00:01+03:00
Українські Новини
Труханов про Будинок Гоголя: будемо боротися за спадщину одеситів

Труханов про Будинок Гоголя: будемо боротися за спадщину одеситів

Елена Новикова
Будинок Гоголя в Одесі. Фото: прес-служба
Будинок Гоголя в Одесі. Фото: прес-служба

Сьогодні створена комісія, яка зробить експертні висновки щодо технічного стану Будинку Гоголя. Міська влада веде системну роботу по збереженню культурної спадщини Одеси з 2015 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова мера Одеси Геннадія Труханова в ході виїзної наради щодо долі Будинку Гоголя.

Як зазначає Труханов, дана будівля є пам'ятником архітектури, а також пам'яткою історії Одеси місцевого значення, але протягом останніх десятиліть перебуває в жалюгідному стані.

"Дім Гоголя знаходиться в управлінні ОСББ, створеного двома власниками, які викупили всі квартири у флігелі А. До сьогоднішнього дня ОСББ не уклало охоронний договір і не робить ніяких дій по відновленню будинку", - заявив Труханов.

За словами мера, враховуючи, що Будинок Гоголя - це пам'ятник архітектури, цей документ є одним з обов'язкових.

Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба
Дом Гоголя в Одессе. Фото: пресс-служба

Мер також підкреслив, що позиція керівництва області в даному питанні також незрозуміла, оскільки відповідне обласне управління досі не подало позовну заяву в суд.

"У міста є два варіанти - або визнати, що ми безсилі, брати на себе відповідальність заходити в такі будинки й відновлювати. Ми вибираємо другий варіант: ми не забираємо, а захищаємо те, що належить одеситам по праву", - сказав Одеській міський голова.

Мер підкреслив, що мільйонне місто не повинен бути заручником ситуації, при якій хтось за безцінь купив історичну будівлю і дозволяє йому руйнуватися. Сьогодні створена комісія, яка зробить свої експертні висновки щодо технічного стану Будинку Гоголя. На базі цих висновків мерія буде приймати подальші рішення щодо збереження пам'ятки архітектури.

"Я не боюся судів або скарг. Я боюся одного разу не побачити Одесу колишньою", - резюмував Труханов.

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