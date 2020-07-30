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30 липня 2020, четвер, 14:58 13
Економіка 2020-07-30T16:45:02+03:00
Українські Новини
Держбюджет отримає гроші від легалізації грального бізнесу мінімум через пів року, - експерти

Держбюджет отримає гроші від легалізації грального бізнесу мінімум через пів року, - експерти

Алина Заика
гральний бізнес, легалізація грального бізнесу

Державний бюджет отримає гроші від легалізації грального бізнесу мінімум через півроку.

Про це повідомили експерти в ході круглого столу "Актуальні питання роботи грального бізнесу в перехідний період" у пресцентрі Українських Новин.

"Уповноважений орган (регулятор) після підписання закону має сформуватися протягом двох місяців. Комісія буде надавати ліцензійні умови. Далі протягом року має з'явитися модуль онлайн моніторингу", - повідомила Олена Мочалова, голова громадської організації "Підтримки легалізації грального бізнесу в Україні".

За її словами, протягом перехідного періоду з податками виникає багато питань.

"Зараз так складається ситуація, що через відсутність норм про оподаткування діятиме старий закон про оподаткування виграшу", - додала експерт.

За її словами, лотереї будуть працювати за старими нормами ще мінімум рік.

У свою чергу Микола Мельник, голова аналітичної групи "Левіафан", зазначив, що держава поки що мало зробила для того, щоб оператори грального бізнесу змогли заплатити гроші до держбюджету.

"Поки немає ліцензійних умов, вони не можуть цього зробити. Після створення регулятор зможе зайнятися розробкою ліцензійних умов. Я впевнений що зараз не будуть дуже затягувати... Але створення нового органу з нуля не проходить швидше ніж за пів року. Треба знайти штат, гроші і необхідно вносити зміни до низки законодавчих актів", - зазначив він.

При цьому Мельник додав, що гральний бізнес і зараз не проти сплатити всі ліцензійні внески і почати працювати.

Але відповідальність зараз лежить не на бізнесі.

Ігор Романюк, експерт грального ринку, зазначив, що 6 місяців – це оптимістичний період очікування.

"Після обрання регулятора, необхідно набрати апарат – це 4 місяці. Дай Бог, мій найоптимістичніший прогноз – це лютий наступного року, а може і грудень наступного року", - підкреслив експерт.

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня Верховна Рада легалізувала гральний бізнес.

Згідно з текстом законопроєкту, в Україні дозволяється організовувати та проводити такі види діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор: організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; у мережі інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в мережі Інтернет; організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Здійснювати зазначену діяльність можна за наявності у суб'єкта господарювання відповідної ліцензії.

Зали ігрових автоматів дозволяється розміщувати в готелях з 3-5 зірками.

Джерело : Українські новини
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