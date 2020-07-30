Сімейний підряд: підприємство Укроборонпрому на Львівщині вибиває конкурентів з тендерів за допомоги ДБР, - ЗМІ

Держпідприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" (ДП "ЛДАРЗ") купує запчастини за завищеними цінами, ігноруючи компанії, які пропонують більш вигідні умови, інформує портал vesti.ua. Про це стало відомо з інформації про ряд торгів на Prozzoro.

У 16 тендерах на постачання авіадеталей в 2019-20 рр. ЛДАРЗ стабільно дискваліфікував компанію "КІВ АВІА", яка пропонувала нижчу ціну. Формальна підстава - відсутність статусу "перевіреного постачальника". Але виявилося, що така причина законодавством не передбачена, а привласнює цей статус начальник відділу економічної та інформаційної безпеки самого авіаремонтного заводу.

Очолює цей підрозділ Ігор Пандяк, син якого Максим Пандяк працює слідчим територіального підрозділу ДБР в місті Львів. За дивним збігом обставин ДБР раптом зацікавились "КІВ АВІА", намагаючись "прикріпити" його до справи, яка два роки безуспішно розслідується стосовно іншої компанії, і завдяки якій, як стало відомо, компанія "КІВ АВІА" і дискваліфікується з торгів.

Незаконна дискваліфікація дозволила закупити запчастини для авіатехніки за більш високою ціною. Навіть рішення суду про заборону однієї з таких закупівель не зупинила ЛДАРЗ - тендер був переграний і "зручна" для авіаремонтного заводу компанія в ньому перемогла, але вже з ціною вище початкової.

На підприємстві "КІВ АВІА" інформацію про маніпуляції із закупівлями підтвердили, зазначивши, що направили цілий ряд скарг до Антимонопольного комітету, Верховної Ради, "Укроборонпрому" з проханням розібратися з систематичним порушенням їх прав постачальника. Адже ніяких проблем з іншими великими підприємствами, куди "КІВ АВІА" постачає авіазапчастини, не виникало. А серед закупівельників - десятки українських державний установ та іноземних компаній.

Також з'ясувалося, що керівництво ЛДАРЗ знайшло лазівку взагалі не проводити конкурсні торги в ряді випадків, спираючись на норми закону "Про публічні закупівлі", у якому зазначено, що навіть якщо підприємство є державним на сто відсотків, але здійснює свою діяльність на комерційній основі, воно не потрапляє під дію зазначеного закону. Звичайно, є винятки для певних видів діяльності, однак законодавець вирішив, що діяльність пов'язана з будівництвом та ремонтом військової техніки не є тим видом діяльності, який стратегічно важливий для держави і вимагає контролю з її боку.

Ні "Укроборонпром", у підпорядкуванні якого знаходиться Львівський авіаремонтний завод, ні правоохоронні та контролюючі органи поки на ситуацію не реагують, хоча мають достатньо інформації для початку перевірок і навіть реєстрації кримінального провадження.

На численні скарги "КІВ АВІА" "Укроборонпром" відповідає, що "не може провести перевірку підприємства у зв'язку з Covid-19", хоча, наприклад, карантин не завадив концерну провести перевірку і змінити керівника ДП "Антонов".