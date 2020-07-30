В Меморіалі "Бабин Яр" оцифрують дві рідкісні книги про події у концтаборах

Більша частина друкованих видань книг Коваля "Ми Українці" та Осинки "Альбум політв’язня" була втрачена

Книжкова колекція Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" в липні поповнилася двома рідкісними книгами, написаними в’язнями нацистських таборів. А саме – роботами В. Коваля "Ми Українці" та Паладія Осинки "Альбум політв’язня" (Аушвіц). Ці книги будуть оцифровані та викладені на онлайн-платформі Меморіального центру, яка запуститься восени. За запитом з цифровими копіями зможуть ознайомитися бажаючі. Оригінали будуть доступні для дослідників.

"Ми Українці" – це мемуари українського націоналіста-в’язня нацистських таборів. "Вони настільки маловідомі, що достеменно невідоме навіть ім’я автора, лише його прізвище: Коваль, – розповів куратор проекту "Колекція" та директор видавничих проектів Фонду Меморіалу Олег Шовенко. – У цих мемуарах є унікальні свідчення, свідоцтва та фотографії про концентраційні табори та табори смерті, в тому числі, Дахау, Бухенвальд та інші». Однак ще більше, додав Шовенко, книга цікава тим, що у ній відсутні будь-які згадки про євреїв, що створює поле для дослідження цієї проблеми.

Друга книга – "Альбум політв’язня" (Аушвіц) Паладія Осинки – це альбом ув’язненого українського націоналіста з малюнками, які розповідають про повсякденний побут Аушвіца: способах катувань, сценах допитів, різних типів ув’язнених тощо. Малюнки зроблені у вигляді шаржів, є також велика кількість характерного для таборів сленгу. Альбом був виданий одразу після війни у Мюнхені в 1946 році за гроші самого автора.

Паладій Осинка – це псевдонім. Справжнє ім’я автора – Петро Балей. Він був громадським діячем, публіцистом, письменником. Змолоду брав участь у національно-визвольній боротьбі в лавах ОУН. Під час Другої світової війни був ув’язнений в Освенцимі, спогади про що і виклав у "Альбумі політв’язня".

Кількість існуючих екземплярів обох книг, як зазначив Шовенко, дуже мала. Фактично ці видання збереглися у поодиноких примірниках і мають суспільно-історичну, наукову, меморіальну цінність. "Їх із самого початку було надруковано дуже мало, вони не викликали особливої уваги. І потім, коли більша частина тиражів була втрачена, стали бібліографічною рідкістю", – додав він.

Благодійний фонд Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" - це неурядова благодійна організація, яка покликана вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту.