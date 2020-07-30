підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 липня 2020, четвер, 13:11 12
Суспільство 2020-07-30T15:00:04+03:00
Українські Новини
В Меморіалі "Бабин Яр" оцифрують дві рідкісні книги про події у концтаборах

В Меморіалі "Бабин Яр" оцифрують дві рідкісні книги про події у концтаборах

Марина Иванова

Більша частина друкованих видань книг Коваля "Ми Українці" та Осинки "Альбум політв’язня" була втрачена

Книжкова колекція Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" в липні поповнилася двома рідкісними книгами, написаними в’язнями нацистських таборів. А саме – роботами В. Коваля "Ми Українці" та Паладія Осинки "Альбум політв’язня" (Аушвіц). Ці книги будуть оцифровані та викладені на онлайн-платформі Меморіального центру, яка запуститься восени. За запитом з цифровими копіями зможуть ознайомитися бажаючі. Оригінали будуть доступні для дослідників.

"Ми Українці" – це мемуари українського націоналіста-в’язня нацистських таборів. "Вони настільки маловідомі, що достеменно невідоме навіть ім’я автора, лише його прізвище: Коваль, – розповів куратор проекту "Колекція" та директор видавничих проектів Фонду Меморіалу Олег Шовенко. – У цих мемуарах є унікальні свідчення, свідоцтва та фотографії про концентраційні табори та табори смерті, в тому числі, Дахау, Бухенвальд та інші». Однак ще більше, додав Шовенко, книга цікава тим, що у ній відсутні будь-які згадки про євреїв, що створює поле для дослідження цієї проблеми.

Друга книга – "Альбум політв’язня" (Аушвіц) Паладія Осинки – це альбом ув’язненого українського націоналіста з малюнками, які розповідають про повсякденний побут Аушвіца: способах катувань, сценах допитів, різних типів ув’язнених тощо. Малюнки зроблені у вигляді шаржів, є також велика кількість характерного для таборів сленгу. Альбом був виданий одразу після війни у Мюнхені в 1946 році за гроші самого автора.

Паладій Осинка – це псевдонім. Справжнє ім’я автора – Петро Балей. Він був громадським діячем, публіцистом, письменником. Змолоду брав участь у національно-визвольній боротьбі в лавах ОУН. Під час Другої світової війни був ув’язнений в Освенцимі, спогади про що і виклав у "Альбумі політв’язня".

Кількість існуючих екземплярів обох книг, як зазначив Шовенко, дуже мала. Фактично ці видання збереглися у поодиноких примірниках і мають суспільно-історичну, наукову, меморіальну цінність. "Їх із самого початку було надруковано дуже мало, вони не викликали особливої уваги. І потім, коли більша частина тиражів була втрачена, стали бібліографічною рідкістю", – додав він.

Благодійний фонд Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" - це неурядова благодійна організація, яка покликана вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту.

Більше новин про:

МЗС Білорусі викликало українського і російського посла через затримання бойовиків ПВК Вагнера
Вибух на "Шулявці" і мінування на "Мінській". Суд заарештував підозрюваних
Новини
Роман Полієктов перейшов з
Голова райадміністрації Запорізької області Полієктов перейшов у "Батьківщину" з "Слуги народу" 14:18
Клієнти Ощадбанку зможуть знімати готівку з карток на касах супермаркетів, аптек та АЗС 14:13
Київ може потрапити в "помаранчеву" карантинну зону, ймовірне посилення карантину 14:04
Сезон смородини закінчується, а ціни на ягоду вдвічі вищі від минулорічних 14:01
Загиблий Енді Картрайт з дружиною. Фото: Instagram.com
В квартирі репера Енді Картрайта у Санкт-Петербурзі знайдені частини його тіла. Артиста розчленувала його дружина 13:48
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Віталій Кличко. Фото: КМДА
До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко 16:14
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ 20:46
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
більше новин
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві 11:00
В повітрі Києва виявили перевищення вмісту шкідливих речовин: які райони найнебезпечніші 10:10
Надзвичайний стан через коронавірус в Італії продовжили до 15 жовтня 08:42
Захворюваність на коронавірус знову перевалила за тисячу нових випадків на добу 09:36
Для вступників до ВНЗ ввели нові правила: список нововведень для абітурієнтів 08:13
більше новин
В Києві новий антирекорд за кількістю інфікованих за добу – 199 осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok