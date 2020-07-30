Працівники ОПЗ мітингують проти можливого повернення Назаренка

30 липня працівники ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) мітингували на прохідній проти ймовірного повернення на підприємство попереднього керівника - Сергія Назаренка. Люди впевнені, що "реванш" колишнього директора обов'язково спричинить за собою чергову зупинку роботи заводу і нове накопичення боргів по зарплаті.

Близько 100 людей вийшли на прохідну ОПЗ з плакатами "Ні реваншу схем Назаренка", "Назаренко, поверни нашу зарплату" і "Хто відповість за смерть людей на РБУ?". Мітингувальники також скандували: "Назаренко, руки геть від заводу!".

Працівники заводу - колишні і нинішні - розповіли, що побоюються повернення на ОПЗ попереднього т.в.о., Сергія Назаренка, при якому завод практично зупинився і збанкрутував. Також "правління" Назаренка було позначено багатомісячними затримками виплати зарплат і трагічними порушеннями техніки охорони праці.

Нагадаємо, з грудня 2016-го по січень 2020 року посаду т.в.о. голови правління-директора ПАТ "Одеський припортовий завод" займав Сергій Назаренко. При ньому підприємство майже зупинило роботу, а працівникам не виплачували зарплату багато місяців. За даними правоохоронців, керівництво ОПЗ було причетно до схем розкрадання держбюджету.

Слідством встановлено, що довірена особа народного депутата VIII скликання організувала схему, за якої ОПЗ продавав мінеральні добрива заздалегідь визначеній компанії за цінами нижче ринкових. Надалі ця компанія перепродувала товар іноземним компаніям з реального сектора економіки за конкурентоспроможними цінами. Однак фізично поставки забезпечував цим компаніям ОПЗ. Розслідування наведених фактів НАБУ і САП здійснюють з жовтня 2016 року.

На початку 2020-го Кабінет Міністрів України призначив т.в.о. ОПЗ Миколу Синицю. Знаючи про проблеми з виплатами на підприємстві, новий т.в.о. директора ОПЗ звернувся до наглядової ради підприємства і до ФДМ з проханням знизити йому зарплату. Після цього її урізали в 10 разів. Також на заводі почали активно закривати борги перед працівниками.

На даний час, як зазначають працівники ОПЗ, Назаренко намагається повернутися на підприємство через позицію "радника" Миколи Синиці. Кажуть, він користується певним "високим заступництвом". Один із учасників мітингу розповів, що через Назаренка завод майже зупинився, зарплату не платили близько півроку, і йому довелося звільнитися.

"Мені було нічим годувати сім'ю. П'ять місяців не платили зарплату. Це при тому, що я півжиття віддав цьому підприємству. Коли Назаренко пішов - подумував повернутися, але він знову ходить по коридорах нашого ОПЗ, тому я вийшов сюди, на мітинг", - зазначив він.

Що стосується загибелі двох людей на складі РБУ - 45-річної прибиральниці та 22-річного охоронця, їх сім'ї досі не отримали жодних виплат і компенсацій, зазначили мітингувальники.

Нагадаємо, ФДМ робить спроби виставити на приватизацію ОПЗ з 2009 року. Жодна з них не була успішною. Лише у 2016 році держава виставляла 99,57% акцій ОПЗ на продаж: спочатку в липні за стартовою ціною 13,17 млрд грн, потім у грудні за зниженою ціною 5,16 млрд грн, однак обидва рази безрезультатно.

Відсутність інтересу до ОПЗ, зокрема, пов'язана з його боргом понад $250 млн структурам Фірташа. Тим не менш, Фонд держмайна не відмовляється від цієї ідеї. За словами голови ФДМ, програма дій на ОПЗ на даний час така: у співпраці з радником завершити аудит підприємства; провести часткову модернізацію; здійснити централізацію закупівель та підвищити операційну ефективність.